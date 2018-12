U&D anticipazioni trono over | Gemma bacia Rocco | Ursula torna con Sossio

Anticipazioni U&D - Ursula perdona Sossio e a chi la critica dice : 'Curatevi la cattiveria' : Terminata la registrazione del Trono Over del 4 dicembre, Ursula Bennardo ha fatto sapere di aver dato una seconda possibilità a Sossio Aruta; con una foto apparsa sul suo account Instagram, dunque, la dama di Uomini e Donne ha informato tutti di essere tornata insieme all'ex fidanzato. A chi la critica e la offende quotidianamente per essere tornata sui suoi passi dopo il trattamento che ha ricevuto a Temptation Island VIP, la parrucchiera ha ...

Anticipazioni Isola dei famosi 2019 - si parte il 24/1 - per il cast favorito Giorgio di U&D : Prende forma in queste ore il cast della prossima edizione dell'Isola dei famosi, il fortunato reality show condotto da Alessia Marcuzzi che rivedremo in onda tra qualche settimana in prime time su Canale 5. Gli autori e la produzione in queste ore stanno scegliendo i nomi degli ultimi concorrenti che vivranno questa esperienza ma stanno individuando anche i nomi dei prossimi opinionisti, pronti a commentare con sarcasmo e ironia le avventure ...

Anticipazioni U&D del 3/12 : Gemma vuole riconquistare Fredella : Lunedì 3 dicembre torna l'appuntamento con il trono over di Uomini e donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, che tiene incollati milioni di telespettatori tutti i pomeriggi su canale 5 a partire dalle 14,45. Secondo le Anticipazioni, protagonista ancora una volta la dama torinese Gemma Galgani, la quale nel corso della puntata stupirà il pubblico con una scelta inaspettata. la donna infatti deciderà di lasciare il suo corteggiatore ...

Anticipazioni U&D : Luigi ha scelto Sonia per il primo bacio - Lorenzo lascia la puntata : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico e proprio lo scorso giovedì pomeriggio sono state registrate le nuove puntate che avremo modo di vedere in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che anche questa volta non mancheranno i colpi di scena e nel dettaglio, possiamo dirvi che arriveranno i primi veri baci da parte dei due tronisti Luigi e Lorenzo, i quali faranno delle scelte che ...

Anticipazioni U&D - trono classico : una lettera per Teresa e la scelta di Roberta : Giovedì scorso è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne dove i tronisti in studio hanno fatto bene intendere di non avere alcuna intenzione di scegliere. Nonostante questo, però, nel corso dell'ultima registrazione c'è stata comunque una scelta, quella di due giovani ragazzi del pubblico. Una scelta di cuore La registrazione del 29 novembre ha avuto inizio con Maria De Filippi che annunciava al pubblico che, nel ...

Anticipazioni U&D : proposta di nozze e petali rossi per una coppia del pubblico : Ieri pomeriggio c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne trono classico con tanto di sorpresa finale in studio annunciata dalla storica autrice Raffaella Mennoia, la quale ha postato sui social la foto della classica pioggia di petali rossi che vediamo durante le puntate delle scelte finali dei tronisti. Immediata la reazione del pubblico social che segue la trasmissione di Maria De Filippi, curioso di scoprire chi tra i cinque ...

U&D Anticipazioni 29/11 - registrata la prima scelta : lo svela Raffaella Mennoia (VIDEO) : Non se lo sarebbe aspettato proprio nessuno: questo pomeriggio, in data giovedì 29 novembre 2018, ha avuto luogo, presso gli studi Mediaset di Uomini e Donne, una nuova registrazione del trono classico. Si è trattata di una puntata particolare e ricca di sorprese. Il colpo di scena in assoluto sembrerebbe ricadere su una scelta improvvisa effettuata da uno dei quattro tronisti seduti sulla poltrona rossa. Ad annunciare la notizia è stata ...

Anticipazioni U&D oggi - l'addio in lacrime di Teresa Langella : 'Voglio mandare via tutti' : I colpi di scena nello studio di Uomini e donne non mancano mai e, nel corso della puntata del trono classico che vedremo in onda oggi 29 novembre, assisteremo al pianto disperato della bella Teresa Langella, la quale dirà addio a tutti i suoi corteggiatori, in quanto amareggiata e delusa dal comportamento che hanno avuto in trasmissione. Un addio che creerà un po' di caso all'interno dello studio, dato che Teresa metterà in discussione tutto il ...

U&D - anticipazioni puntata del 27 novembre : Aruta in lacrime chiede perdono a Ursula : Appuntamento con una nuova puntata del trono over che andrà in onda domani martedì 27 novembre 2018 a partire dalle 14,45 su canale 5. Quanto trasmesso domani, fa riferimento alla registrazione del 16 novembre scorso e, secondo le anticipazioni sulla nuova puntata, vedremo che vi sarà un confronto emozionante tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Secondo gli spoiler sulla puntata di Uomini e donne, l'ex calciatore farà di tutto per convincere l'ex ...

Anticipazioni U&D - Ida e Riccardo separati : lui frequenta un'altra donna (RUMORS) : Ha avuto luogo la scorsa settimana, in data sabato 24 novembre (presso gli studi Mediaset di Uomini e Donne), la nuova registrazione del trono over. Ospiti della puntata sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, che si sono conosciuti all'interno dello stesso studio televisivo, si sono separati a distanza di qualche settimana dalla fine delle registrazioni dell'ultima edizione di Temptation Island. Ma cosa è successo dopo la ...

Anticipazioni U&D : Gemma ripensa a Rocco - Ida Platano torna single : Nuovo spazio dedicato alle Anticipazioni su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. L'ultima registrazione del trono over presso gli studi Elios di Roma sarebbe stata caratterizzata da grossi colpi di scena. Se Ida ha rivelato di essere tornata single dopo la fine della sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri, Gemma Galgani ha deciso di lasciare Paolo per poi ammettere di provare ...

Anticipazioni U&D trono over - potrebbe non essere ancora finita tra tra Gemma e Rocco : Le Anticipazioni del trono over di Uomini e Donne ci portano importanti novità. La puntata che in settimana vedremo in onda in settimana si è aperta con l'ormai abituale sfogo di Gemma Galgani. La dama torinese ha spiegato che Paolo è stato condizionato da Tina e costretto a rivelarle in privato che si è quasi innamorato per lei. Ma Gemma ha conservato per lui una bella doccia gelata. Dopo un po' il cavaliere ha fatto il suo ingresso e la dama ...

Anticipazioni U&D - trono classico : ritornano in studio i corteggiatori di Teresa - Irene no : Nuovo appuntamento con le registrazioni del trono classico di Uomini e donne che come sempre ci riservano molte novità e colpi di scena. Nello studio di Maria De Filippi sono ritornati i corteggiatori che Teresa Langella aveva eliminato la scorsa settimana. Ma non è tutto perché secondo le Anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', vedremo che nello studio di Uomini e donne non ha invece fatto il suo ritorno Irene Capuano, corteggiatrice ...

Anticipazioni L'Isola dei famosi 2019 - spunta anche Giorgio di U&D (RUMORS) : Prende forma il nuovo cast delL'Isola dei famosi 2019. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che da quest'anno è tornata al timone de Le Iene su Italia1. Il programma tornerà in onda tra gennaio e febbraio del prossimo anno con un'edizione completamente rinnovata. Dopo le polemiche dello scorso anno dovute al canna-gate, che vide protagonista Francesco Monte, quest'anno si spera di poter vedere un'Isola dei famosi con qualche polemica in ...