Ubisoft cambia rotta ed annuncia la scadenza dei punti Ubisoft Club

gamerbrain

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Se giocate a titolicome Assassin’s Creed, Rainbow Six Siege, Far Cry, Ghost Recon, The Division e cosi via dicendo, avrete sicuramente usufruito almeno una volta del servizio, il quale permette di accumularedallo sblocco di determinati obiettivi / trofei o completamento di attività nei giochi della compagnia, da spendere per lo sblocco di contenuti esclusivi.ladeiChi di voi non ha mai accumulato un numero abbastanza cospicuo dispendendoli mesi o anni dopo? A quanto pareha deciso di porre fine a questo,ndo che da Aprile 2019 tutti iaccumulati scadranno entro 2 anni.accumulati in Assassin’s Creed possono essere spesi ad esempio in Ghost Recon e viceversa, in quanto ivanno semplicemente ad aggiungersi ad un contatore universale, ...