Uber fa una nuova cosa in Italia

Una campagna contro gli stereotipi su aids - tUbercolosi e malaria : Il 1 dicembre 2018 è la trentesima giornata mondiale contro l’aids. Ma l’obiettivo di debellarlo entro il 2030 rischia di non essere raggiunto. Leggi

Uber Works - il lavoro arriva... con una notifica : Con Uber Works, la compagnia di San Francisco vuole rivoluzionare il mondo del lavoro a chiamata. Infatti, secondo quanto riporta il Financial Times , Uber starebbe sviluppando un'applicazione capace ...

TUbercolosi - muore dottoressa a Napoli : nessuna emergenza : Il caso di Tubercolosi che ha portato al decesso di una dottoressa dell'Ospedale San Paolo di Napoli "dimostra il fatto che...

IPO Uber ci sarà e comprare azioni sarà conveniente : prepararsi a una quotazione da capogiro : Chai è considerato un manager molto esperto del mondo finanziario e ha tra l'altro ricoperto la carica di Cfo in Merryl Lynch & Co, in Nyse Euronext, società controllata dalla new York Stock Exchange,...

Autista di Uber stuprò una donna mentre l'accompagnava a casa : "I vantaggi del mio lavoro" : "Abbiamo fatto del buon sesso. D'altronde questi sono i benefici extra del mio lavoro: avere molte belle donne". Questa la deposizione di un Autista di Uber che nel settembre del 2017 ha violentato una donna a Miami. Secondo quanto dal Miami New Times, infatti, l'uomo avrebbe ammesso di aver molestato e poi violentato una ragazza di 26 anni, ma non si sarebbe pentito, dando invece questa giustificazione all'accaduto.Secondo la ricostruzione, la ...

Uber Eats consegna una copia gratuita di Call of Duty : Black Ops 4 a chiunque ordini del fish and chips : In occasione dell'uscita dell'attesissimo Call of Duty: Black Ops 4, disponibile da oggi per PS4, Xbox One e PC, la famosa catena britannica di ristoranti Harry Ramsden's ha lanciato una promozione che siamo certi farà diventare il merluzzo il cibo preferito dai videogiocatori inglesi, almeno per i prossimi giorni.La catena promette infatti di regalare una copia digitale del nuovo Black Ops 4 a chiunque ordinerà su Uber Eats una porzione di fish ...

Spoleto - bambina con la tUbercolosi a scuola / Settanta alunni costretti a una profilassi : Una bambina con la tubercolsi a Spoleto obbliga a una profilassi per 70 alunni: sono stati effettuati degli screening tra cui anche a dieci tra insegnanti e il personale della scuola.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Leclerc : "A Giovinazzi lascio una buona SaUber che è cresciuta tanto" : Charles Leclerc, uno dei protagonisti della conferenza del GP di Russia a Sochi, ha ribadito il suo stato d'animo alla vigilia del GP di Sochi: "L'aver raggiunto un accordo con la Ferrari è ovviamente ...