Tutte le domande a cui c' è una sola risposta | Il Gas | Naturalmente

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Raccontare l’importanza del gas naturale come fonte energetica sicura e sostenibile è l’obiettivo che l’intera filiera industriale del gas si è data per far conoscere questa risorsa naturale ed essenziale. Anigas, Assogas, Igas, che rappresentano la quasi totalità della industry del gas, insieme con il contributo di Eni, Snam, Italgas ed Edison, danno appuntamento oggi 5 dicembre, alle 19,00, sotto il Gazometro illuminato di “blu gas” per l’occasione, per raccontare la strategia innovativa di comunicazione, a forte vocazione digitale, sviluppata da Agi Factory, il Brand Journalism Lab di Agi.Madrina della serata è Cristiana Capotondi, da sempre vicina a temi di natura ambientale, che incontra sul palco Salvatore Ippolito, Amministratore Delegato di AGI, e il professor Matteo Di Castelnuovo - Direttore di MaGER ...