Turismo musicale | una grande opportunità per l’Italia

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) I festival musicali, le stagioni dei grandi teatri d’opera, i luoghi di vita e di lavoro dei grandi protagonisti della musica costituiscono un patrimonio culturale straordinario e una risorsa turistica importante in molti Paesi. Per citare qualche caso, il Salzburg Festival nell’arco di poco più di un mese di durata, propone oltre 190 eventi e attrae circa 260 mila visitatori da 80 diversi Paesi, generando oltre 27 milioni di euro di incassi da biglietteria e un impatto stimato sull’economia locale di 183 milioni di euro (impatto diretto e indiretto). In Inghilterra, il Glyndebourne Opera Festival attira un pubblico di circa 95.000 spettatori all’anno, incassando al box office quasi 19 milioni di euro.Anche in Italia, la tradizione e la produzionerappresentano un elemento divisibilità e attrattività internazionale: il nostro Paese è la destinazione ...