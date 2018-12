Trump | ' Bush un grande uomo'

Usa - oggi i funerali di Bush senior : Trump - ex presidenti - leader mondiali : NEW YORK - È il giorno dell'onore, dei funerali di Stato. L'America si ferma, si stringe attorno al ricordo di George Herbert Walker Bush , scomparso il 30 novembre scorso all'età di 94 anni. Un'...

Trump sull'attenti per rendere omaggio a Bush : ... né nel suo discorso, né in quello degli altri chiamati a ricordare Bush sr, tra i quali l'ex premier canadese Brian Mulroney, vi saranno accenni all'attualità politica. Trump rende omaggio a Bush

Trump rendo omaggio a ex presidente Bush : ANSA, - WASHINGTON, 3 DIC - Il presidente americano Donald Trump e la first lady Melania hanno reso omaggio all'ex presidente George H.W. Bush nella camera ardente allestita nella Rotunda di Capitol ...

Trump : "Bush ha ispirato generazioni" : 8.00 "Ci uniamo alla nazione in lutto per piangere la perdita dell'ex presidente George H. Bush". Così in una nota diffusa da Buenos Aires il presidente Usa, Trump. Bush "ha ispirato generazioni di americani (...) ha guidato il nostro Paese e il mondo verso una pacifica e vittoriosa fine della Guerra fredda.L' esempio continuerà a ispirare gli americani a perseguire cause più giuste". Anche l'ex presidente Obama piange Bush:"Abbiamo perso un ...