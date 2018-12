lastampa

: @aelledesign @neXtquotidiano Aspettiamo le perizie, magari verrá fuori che i tifosi erano troppi o troppo pesanti,… - maumacosi : @aelledesign @neXtquotidiano Aspettiamo le perizie, magari verrá fuori che i tifosi erano troppi o troppo pesanti,… - conceptcdc : Troppi rischi per i turisti: rimossa la maxi scritta “I Amsterdam”, simbolo della città olandese - Phaxodj : Troppi rischi per i turisti: rimossa la maxi scritta “I Amsterdam”, simbolo della città olandese -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Chi è stato ad Amsterdam negli ultimi quattordici anni, non può non avere almeno una foto davanti alle enormi lettere che compongono il nomeal Museumplein. Ma quello che era diventato il, ora è storia. La“Idi tre metri per 26 di larghezza e 5 mila chili di peso è stata. Una richiest...