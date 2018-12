Tria | ' Valutazioni sul peso pensioni-reddito' | Manovra | concluso esame commissione

Tria : "Valutazioni sul peso di pensioni e reddito - con la Ue dialogo costruttivo" | Conte : "Lavoriamo per calare lo spread" : Il ministro dell'Economia non vuole rispondere alle domande: "Non è un'audizione, se non siete d'accordo me ne vado". Le opposizione lasciano i lavori in commissione Bilancio

Manovra - Tria alla Camera : in corso valutazioni su “peso” quota 100 e reddito cittadinanza - scelta è politica : Il ministro dell’Economia Tria in commissione Bilancio alla Camera per una comunicazione (non un’audizione) sulla trattativa con l'Ue e la rimodulazione del deficit. Intanto, il premier Giuseppe Conte assicura che «il governo è impegnato affinché la discussione con Bruxelles sulla legge di Bilancio si chiuda favorevolmente» e che si sta «lavorando» per il calo dello spread...

Ministro Tria - valutazioni solo tecniche : 11.48 "Il tasso di crescita non si negozia": il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, in una nota del Mef, "smentisce voci e indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell'Italia sia stato o sia oggetto di dibattito politico" "Le previsioni di crescita - si legge nel comunicato - sono infatti il risultato di valutazione squisitamente tecnica. Per questo non possono diventare oggetto di negoziato ...

Febbre dello spread - Tria : 'non si può sostenere a lungo. Da Bruxelles valutazioni superficiali' : Il governo giallo verde non intende correggere i conti, ma si prevede un monitoraggio trimestrale dei conti. Attesa per il giudizio di Standard&Poor's previsto per domani. Conte difende la manovra ma ...

Tria : "La lettera Ue mi ha sorpreso - valutazioni superficiali" : Nel salotto tv di 'Porta a Porta' il responsabile dell'Economia osserva che 'il governo e il ministero dell'economia sono in grado di fronteggiare i cambiamenti e quello che succede e siamo pronti a ...