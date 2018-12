Tria tratta con l'Ue : Il ministro dell'Economia segue tutte le possibili soluzioni tecniche, ciò avviene da luglio, non è un fatto di oggi. Poi è chiaro che vengono prese le decisioni politiche ed è il presidente del ...

Conte : siamo per accordo Ue. Tria in commissione Bilancio per riferire della trattativa con Bruxelles : Il ministro Tria sarà in commissione Bilancio alla Camera per una comunicazione (non un’audizione) sulla trattativa con l'Ue e la rimodulazione del deficit. Intanto, il premier Giuseppe Conte assicura che «il governo è impegnato affinché la discussione con Bruxelles sulla legge di Bilancio si chiuda favorevolmente» e che si sta «lavorando» per il calo dello spread...

Manovra - Tria riferirà su tempi e avanzamento trattative con Ue : Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria riferirà stasera 4 dicembre alla Commissione Bilancio della Camera su come stanno procedendo le trattative con l'UE per la riduzione del deficit

Manovra - Tria riferirà su tempi e avanzamento trattative con Ue : Il titolare dell'Economia dovrà chiarire alcuni punti relativi alla Manovra, relativamente alle misure in essa contenute ed alla tempistica dei colloqui con l'UE. Frattanto, al termine dell'Ecofin a ...

Salvini e Di Maio mettono Tria all’angolo : sarà il premier Conte a trattare con l’Ue : È Giuseppe Conte, e non il ministro dell’Economia Giovanni Tria, la persona che tratterà con l’Europa sui cambiamenti alla manovra e alle grandezze del quadro di finanza pubblica. È questo - spiegano autorevoli fonti dei due partiti della maggioranza giallo-verde - il senso politico profondo del certamente non banale comunicato, firmato congiuntame...

Manovra - si tratta sul deficit al 2%. Oggi Tria a Bruxelles - : Giornata cruciale per la legge di bilancio. Incontro tra il premier Conte e i vice Salvini e Di Maio per discutere sulla riduzione del debito chiesta a più riprese dall'Ue. Il ministro dell'Economia atteso all'Eurogruppo

Manovra - Conte e Tria trattano. Juncker : 'Con Italia stiamo facendo progressi' : Ostenta ottimismo il premier Giuseppe Conte sulla trattativa con Bruxelles per far partire 'la Manovra del popolò. E parla di passi avanti 'Concreti' e incontri 'molto operativi'. Il clima di certo è ...

Manovra - governo tratta con la Commissione Ue. Tria al Senato : Riteniamo che la traiettoria di bilancio scelta dall'Italia sia controproducente per l'economia italiana stessa. I tassi di interesse sono cresciuti parecchio, c'è un impatto sull'economia reale, ...

Paolo Savona ignorato da Pierre Moscovici e Giovanni Tria sulla revisione dei trattati : la furia del ministro : Parole che hanno chiamato in causa il titolare dell'Economia, che ha sottolineato: 'Non ne abbiamo discusso perché la proposta di Savona riguarda la riforma dei Tratti'.

Dagospia : Giovanni Tria - trattativa in gran segreto sulla manovra con Pierre Moscovici : Il retroscena lo svela Dagospia.com . E ha come protagonisti il commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici , e il ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria . Moscovici sarebbe, secondo i mercati e i fondi di investimento non europei, l'unico a questo punto in grado di mediare tra l'Unione europea e l'Italia e di evitare ...

Tria contrattacca su deficit : défaillance tecnica della Commissione UE su previsioni : ... DPB,, della legge di bilancio e dell'andamento dei conti pubblici italiani, nonostante le informazioni e i chiarimenti forniti dall'Italia", rimarca il ministro dell'Economia in una nota. "Ci ...

Manovra - Tria tratta a Bruxelles. Ma restano i muri : È la sintesi del secondo processo, andato in scena ieri, alla nostra legge di Bilancio e al nostro ministro dell'Economia da parte non solo di Bruxelles ma di tutti i partner dell'Eurozona. Anche se, ...

Manovra - la trattativa segreta con Bruxelles : così Lega - Savona e Tria possono fregare Luigi Di Maio : Dietro lo slogan 'la Manovra non si cambia' nel governo si procede con la 'trattativa segreta' con l' Unione europea . Una trattativa che potrebbe vedere in prima fila la Lega e i ministri economici ...

PediaTria - Roma : dal 19 al 20 ottobre il seminario “Abuso & Maltrattamento all’Infanzia” : Un orsetto di peluche spaventato che si copre gli occhi. Il giocattolo per eccellenza dei bambini, il loro migliore amico, quello da stringere a sé quando si va a dormire o quando si ha bisogno di un po’ di affetto, ritratto in modo innaturale. E’ l’immagine della locandina scelta per il seminario Nazionale dal titolo “Abuso & Maltrattamento all’Infanzia”, che si tiene a Roma, presso The Church Palace, il 19 e 20 ottobre prossimi. L’evento è ...