Tria pensa a dimissioni dopo ok manovra | secondo Corriere della Sera

Cosa pensano gli indusTriali torinesi della Tav e del reddito di cittadinanza : Sulla manovra quindi continua ad esserci un giudizio di più ombre che luci? 'Non siamo contenti: servirebbe una spinta forte all'industria, all'economia, dal punto di vista degli investimenti che ...

Cosa pensano gli indusTriali torinesi della Tav e del reddito di cittadinanza : Formazione, innovazione, investimenti, infrastrutture adeguate. Dario Gallina, 52 anni, presidente dell'Unione Industriale di Torino e amministratore delegato della "Dottor Gallina srl", azienda di famiglia, con 160 dipendenti in Italia (circa 220 nel mondo) e 60 milioni di fatturato, non ha dubbi su quale sia la ricetta per dare una svolta al Paese, ma anche alla città di Torino, in questi giorni al centro delle ...

Di Maio : "Reddito e quota 100 - le risorse ci sono" | Tria : "L'economia rallenta - manovra indispensabile" | Bankitalia : l'aumento dello spread è costato 1 - 5 mld : Il vice premier: "C'è ancora tanto da tagliare". Per il titolare dell'Economia: "Le misure che il governo ha messo a punto rappresentano un percorso che aiuterà il Paese a crescere".

Tria sull’imitazione di Crozza : “Esilarante - non potevo non ridere. Prima ho aperto la borsa e ho pensato ‘lo faccio come lui'” : Ennesima “vittima” delle imitazioni di Maurizio Crozza, il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, non ha potuto fare a meno di commentare l’interpretazione del comico genovese che ha definito “esilarante”. A margine dei lavori delle assemblee annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale, a Bali, il ministro si è lasciato andare ad alcune battute con i giornalisti, ammettendo che ...

La clausola di salvaguardia sulla spesa : come Tria pensa di salvare i conti pubblici : Il ministro dell'Economia propone una specie di "clausola di salvaguardia sulla spesa", che potrebbe essere attivata nel caso in cui la crescita non fosse del livello "previsto" nella nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Proviamo a capire di che si tratta e cosa potrebbe cambiare nel concreto.continua a leggere