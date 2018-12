trent’anni fa, a proposito di Enzo Tortora – un uomo innocente

laragnatelanews

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)Era il 17 giugno 1983 quando vidi le immagini alla TV diin manette. Ero poco più che un ragazzino e quel giorno era già molto triste per me, perché in quella data avevo perso mio nonno a cui ero molto legato. Sembrava proprio che tutto andasse storto.era sempre apparso ai miei occhi, distinto gentile e raffinato, il suo programma di maggior successo “Portobello” ci faceva stare tutti attaccati alla tv. Erano anni diversi dagli odierni, chi stava nel piccolo schermo era più di un giornalista/attore/presentatore, era uno di famiglia. Quella che si stava preannunciando poi, fu davvero una storia devastante. Ha avuto come epilogo la morte di un– poi definito da tutti –E’ stata anche una bruttissima pagina nella storia della Giustizia Italiana che ha colpito “in alto” un personaggio noto. Un ...