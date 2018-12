Travaglio | “Renzi dice di chiedere scusa a Berlusconi | è un coming out I due si amano

ilfattoquotidiano

: #Travaglio su #Renzi: 'Lo ha reso vulnerabile la rete di protezione dei collaboratori messa su per proteggerlo da q… - diMartedi : #Travaglio su #Renzi: 'Lo ha reso vulnerabile la rete di protezione dei collaboratori messa su per proteggerlo da q… - AnnaAscani : Facciamo un gioco: trova le differenze (credit @DarioBallini) Magari #Travaglio ha imparato a non eccedere, (visto… - pietroraffa : Barisoni:'Renzi e Gentiloni furono accusati di regalare soldi alle banche, ma in realtà l'Italia destinò alle banch… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) “Renzi e Boschi sul caso del padre di Di Maio? E’ stato un autogol. Un conto è un’indagine sul più grande appalto d’Europa, che si cercava di alterare, una banca che è crollata con migliaia di risparmiatori fregati e un suicidio. Qualcuno se n’era dimenticato e loro sono riusciti a far ricordare quelle cose”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, nel corso di Dimartedì (La7). E aggiunge: “C’è sempre questo refrain dei 5 Stelle, i quali, ogni volta che capita qualcosa al movimento, ripetono: ‘E allora il Pd?’. In questo caso è stato il Pd a dire: ‘E allora noi?’. Antonio Ricci sul caso del padre di Di Maio ha detto: ‘Beati i giustizialisti perché saranno giustiziati’? Questa storia è un modo per far credere alla gente che siano tutti uguali, sporchi e ladri. A me sembra una ...