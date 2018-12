Trapianti | il ginecologo | “L’utero da un non vivente è una rivoluzione contro

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Il fatto che questa gravidanza in Brasile “sia stata ottenuta mediante un trapianto da una donatrice nonè senz’altro un grande successo. La procreazione medicalmente assistita e la genetica hanno permesso di raggiungere traguardi impensabili fino a poco tempo fa, e adesso, con questa metodica, si può superare anche l’ultimo fattore ritenuto insormontabile: quello dell’infertilità assoluta del fattore uterino”.Così Claudio Giorlandino, direttore generale dell’Italian College of Fetal Maternal Medicine, commenta la prima nascita avvenuta grazie a un trapianto di utero da donatrice deceduta, avvenuto a San Paolo, in Brasile, e reso noto su ‘Lancet’.“La possibilità di trapiantare un utero da una donatrice a una donna è stata sperimentata ormai quattro anni fa – afferma l’esperto – Era il 2014 quando fu ...