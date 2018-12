Tragico schianto in A4 | furgone tampona camion | muore il conducente

Roccadaspide - Tragico schianto : morti due 18enni : Ancora sangue sulle strade, vittime a Roccadaspide due giovanissimi. L’incidente è successo ieri sera intorno alle 22.30 quando l’auto una Lancia Y, con a bordo due diciottenni, si è scontrata frontalmente con una BMW lungo la SS166 degli Alburni in località Difesa. Come riporta il sito di informazione StileTv, sono rimasti intrappolati nelle lamiere della loro vettura finita di traverso contro alcuni alberi a bordo strada. Il motore è finito ...

Tragico schianto tra tir sull’autostrada A1 - muore camionista 52enne : La vittima era il conducente del mezzo pesante che ha tamponato quello che lo precedeva. Per estrarlo dal lamiere dell'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I sanitari del 118 hanno provato poi a rianimarlo a lungo ma ormai per lui era troppo tardi.Continua a leggere

Arezzo - Tragico schianto frontale nella notte : Alessandro muore a 39 anni - 3 feriti gravi : La vittima è Alessandro N anni 39enne che viaggiava come passeggero di una delle due auto coinvolte, guidata da una 21enne sua amica rimasta ferita. Gli altri due feriti sono padre e figlia, un 50enne e una 18enne che viaggiavo sull'altra vettura. Per liberare i feriti dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Tragico schianto in strada : Cristina travolta e uccisa in bici a 44 anni : La vittima del terribile e Tragico incidente strada le è Cristina Malandri, moglie e madre forlivese originaria di Forlimpopoli. La 44enne, designer di gioielli che lavorava in una storica oreficeria, lascia il marito, allenatore di basket e il figlio 18enne anche lui giocatore di pallacanestro.Continua a leggere

Rocky - Tragico schianto : il mondo della boxe piange Graciano Rocchigiani : Una vita spericolata che, purtroppo, ha avuto un tragico epilogo. Graciano 'Rocky' Rocchigiani, ex campione del mondo dei mediomassimi, è morto in Sicilia a to di un incidente stradale nella notte tra l'1 ed il 2 ottobre. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine intervenute sul posto, l'ex pugile stava percorrendo a piedi la strada statale 121 nei pressi di Belpasso, in provincia di Catania. Si trovava sul ciglio della strada quando è ...