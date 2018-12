Tra spread e bancomat gioie e dolori dei neuroni

Borse europee aprono in calo - spread arreTra a 286 punti : Uno dei più forti 'sell off' degli ultimi anni a Wall Street impatta l'Europa e l'Asia, deprimendo i listini. Sullo sfondo il timore per i commerci e la crescita globale. Londra cede lo 0,77% a 6.968 ...

Giovanni Tria - lo spread e' il convitato di pieTra : Nel suo intervento in commissione Bilancio alla Camera il ministro dell'Economia delle Finanze ha anche detto che il rallentamento è più forte delle attese a causa di quello della Germania, a cui l'...

Ecco come lo spread BTp-Bund potrà costare alle banche oltre un miliardo nel 2019 : In modo subdolo, sotterraneo e indiretto, sono mille i modi con cui il rincaro dello spread tra BTp e Bund sta facendo danni in Italia. La stessa banca per emettere lo stesso tipo di titolo ha dovuto sestuplicare il tasso d’interesse...

Salvini e Di Maio Traditi dai "numerini" : lo spread resta alto e l'Ue non vuole fare sconti : La variazione dello 0,2 % offerta dal governo non basterà a scongiurare l'apertura di una procedura di infrazione...

L'apertura sul deficit Tranquillizza i mercati. Spread in netto calo - Piazza Affari vola con le banche : Rep Svolta sulla manovra: cade il tabù del 2,4% ma è scontro nella maggioranza di TOMMASO CIRIACO e CARMELO LOPAPA

L'apertura sul deficit Tranquillizza i mercati : spread in netto calo : MILANO - La timida apertura del governo sui conti pubblici, con il ministro Matteo Salvini che non ha escluso la possibilità di limare al ribasso il livello di deficit dal 2,4% inizialmente atteso, dà ...

Spread e mutui - botta e risposta Tra Padoan e Castelli : "Lo Spread farà aumentare i mutui", "Se lo dice lei...". È il botta e risposta andato in onda ieri sera a Porta a Porta, dove tra gli ospiti c'erano Pier Carlo Padoan e Laura Castelli.Nel talk politico si parlava di Spread e l'ex ministro delle Finanze ha fatto notare che il differenziale tra Btp e Bund tedeschi prima delle elezioni era "attorno ai 120 punti base", mentre ora è sopra i 300 punti base. "Il che significa che sono miliardi in più ...

Bankitalia : «Famiglie più povere e capitali sTranieri in fuga dai Btp - fa paura l'effetto spread» : capitali stranieri in fuga dai buoni del tesoro pluriennali (Btp). «Ingenti vendite da parte degli investitori esteri» dei titoli di Stato italiani: è l'allarme lanciato dalla...

Piazza Affari in saldo del 20% è l'alTra faccia dello spread : Ma in più sta scontando un marcato rischio di rallentamento anche dell'economia domestica. In questo momento il mercato sta scommettendo su una crescita del Pil dell'Italia per il 2019 tra lo 0,5% e ...

Piazza Affari in saldo del 20% è l’alTra faccia dello spread : La violenta correzione partita da maggio ha ridotto le capitalizzazioni delle società (rendendo più agevoli eventuali progetti di scalata) e schiacciato i multipli del listino milanese. I titoli valgono oggi 10,3 volte gli utili attesi per il 2019 rispetto a una media europea di 12,2 ...

