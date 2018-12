ilsole24ore

: Tlc, la guerra dei telefonini costa 300 milioni ai tre big: Il settore della telefonia mobile rivive lo spettro del… - fisco24_info : Tlc, la guerra dei telefonini costa 300 milioni ai tre big: Il settore della telefonia mobile rivive lo spettro del… - tvdigitaldivide : Tlc. Vicenda Eolo: già libero l'a.d. Spada. Revocati dal GIP gli arresti domiciliari. Ora è guerra con Linkem, che… - NL_Newslinet : Tlc. Vicenda Eolo: gia' libero l'a.d. Spada. Revocati dal GIP gli arresti domiciliari. -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Il settore della telefonia mobile rivive lo spettro delladei prezzi del 2013-14. Il tutto in un contesto in cui in circolo ci sono ancora le scorie della vicenda delle fatturazioni a 28 giorni. Sono i numeri del trimestre luglio-settembre a segnalare le difficoltà del comparto...