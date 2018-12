TIM modem libero | cosa cambia rispetto a prima

Modem libero - è proprio così? TIM - Wind e Vodafone non sembrano convinte : Seconda la delibera AGCOM 348/18/CONS il Modem offerto dalle compagnie telefoniche nelle più disparate forme deve essere libero. Era il primo agosto del 2018 e arrivati al mese di dicembre le compagnie telefoniche non possono più imporre i propri Modem e questo non dovrà generare discriminazione nei confronti degli utenti. È proprio così che stanno le cose? Per capire quale sia la situazione attuale basta navigare tra i portali delle compagnie ...

Non così semplice impostare un modem libero : da TIM i primi importanti consigli ufficiali : Uno dei temi caldi in ambito mobile da un po' di tempo a questa parte investe senza ombra di dubbio il modem libero. Come tutti sanno, dai primi di dicembre stiamo assistendo ad una vera e propria svolta in Italia, coi primi operatori che stanno cercando di adattarsi alle nuove normative per assicurare al pubblico la possibilità di scegliere in autonomia l'apparecchio per la connessione da Rete fissa. Ci eravamo lasciati sabato scorso con la ...

Due giorni al modem libero TIM : che ne sarà di TIM Expert? : Sono ancora tanti i nodi da sciogliere relativamente al modem libero, che sappiamo TIM farà scattare a partire dal 1 dicembre 2018, praticamente a distanza di due giorni dalla data odierna. Se in questo articolo vi abbiamo parlato dell'eventualità, seppure remota (la pagina del sito del gestore dove si parla dell'adeguamento della delibera AGCOM 348/18/CONS potrebbe essere ancora oggetto di modifiche), la questione possa valere per i ...

Potenziale tegola modem libero TIM : alcuni clienti potrebbero restarne fuori : Il modem libero è una questione spinosa, che dovrà essere ben inquadrata da tutti quegli utenti che decideranno di puntare su un apparecchio proprietario. Dal 1 dicembre 2018, TIM conferirà ai propri clienti la possibilità di scegliere, in forma autonoma, il modem da abbinare alla propria linea telefonica, facendo cadere l'obbligatorietà che in molti casi scattava alla sottoscrizione delle sue offerte. Il gestore blu ha deciso di anticipare un ...

Meno di una setTIMana alla svolta del modem libero TIM - ma attenzione alle brutte sorprese : Ci sono alcuni importanti dettagli da aggiungere per quanto riguarda la questione del modem libero, ovvero la rimozione di una serie di vincoli per gli utenti al momento della sottoscrizione di un contratto con un gestore relativamente all'acquisto o noleggio del proprio router. Come tutti sanno ormai, entro la fine dell'anno tutti gli operatori dovranno adeguarsi alle nuove normative e prevedere la loro cessione a titolo gratuito, o comunque ...

Dal 1 dicembre modem libero con TIM : cosa cambia per gli utenti? : modem libero da TIM dal 1 dicembre: il ricorso presentato dal gestore blu è stato rigettato dal TAR del Lazio, cosa che obbligherà l'operatore ad adeguarsi alla nuova normativa. Ricordiamo quel che è successo in principio, data la disposizione della delibera AGCOM di liberalizzare l'utilizzo dell'apparecchiatura che si ritiene più opportuna. Il nuovo corso ha già avuto inizio in casa TIM, visto che, come riportato da 'DDay.it', all'interno della ...

Modem libero : il TAR da ragione all’Agcom e boccia il ricorso di TIM : Ad Agosto scorso, l’Agcom (l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha emesso una delibera con la quale sancisce il diritto dell’utenza “di scegliere liberamente i terminali di accesso ad Internet da postazione fissa” e ha leggi di più...