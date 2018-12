The Gifted 2×10: il promo della seconda metà di stagione (VIDEO)

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) The2×10 trama e– Il decimo episodioserie Tv ritornerà sul piccolo schermo americano il primo giorno dell’anno. Si riparte con ladigrazie a “Enemy of My Enemy”, in seguito al cliffhanger di questi giorni. Che cosa succederà in The2×10? La trasformazione è in atto e segnala la prima conseguenzaguerra fra mutanti.The2×10“Enemy of My Enemy”Amici e nemici: due nomi che spesso possono indicare la stessa persona. Lo scoprirà il gruppo a sue spese, quando realizzerà che cosa è accaduto ad un membro storico del team. Che cosa potrebbe succedere se uno dei protagonisti decidesse di servire la fazione avversaria? Thunderbird verrà informato sulla portata devastante dei poteri di Lauren, che vediamo sempre più fuori controllo nel trailerpuntata.LEGGI ANCHE ...