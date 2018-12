The Game Awards 2018 | Phil Spencer sarà tra i presentatori dell' evento

The Last of Us Part II non sarà tra i protagonisti dei The Game Awards 2018 : Naughty Dog ha annunciato attraverso Twitter che The Last of Us Part II non sarà presente ai The Game Awards di Geoff Keighley questo giovedì. L'annuncio arriva il giorno dopo che lo studio ha celebrato l'anniversario del reveal iniziale del gioco due anni fa.Come segnala Dualshockers, Naughty Dog ha confermato di essere al lavoro su The Last of Us Part II e condivideranno maggiori dettagli al momento giusto. Lo sviluppo dell'attesissimo sequel, ...

Thronebreaker : The Witcher Tales e GWENT : The Witcher Card Game sono ora disponibili per PS4 e Xbox One : CD Projekt RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano il lancio delle versioni Xbox One e PlayStation 4 di Thronebreaker: The Witcher Tales e GWENT: The Witcher Card Game.Thronebreaker: The Witcher Tales è un gioco di ruolo ambientato nel mondo di The Witcher che combina esplorazione basata sulla narrativa con puzzle unici e battaglie a carte. Il gioco può essere acquistato su Microsoft Store e PlayStation Store, e ...

Quali sono i migliori videogiochi del 2018? I game of The year di sviluppatori - attori - artisti e molti altri : Quando si guarda al 2018 ci si trova di fronte a una quantità davvero notevolissima di videogiochi di buona se non ottima Qualità. Scegliere un solo game of the year è a dir poco complicato ma quest'oggi vogliamo darvi una mano con un elenco molto interessante.VG247.com ha interpellato sviluppatori, artisti e attori con una domanda semplicissima: qual è il miglior gioco di questo 2018? Le risposte sono a volte scontate e si concentrano su ...

Ancestors : The Humankind Odyssey : l'action-adventure del creatore di Assassin's Creed si mostrerà ai The Game Awards : Panache Digital Games mostrerà finalmente delle sequenze di Gameplay per Ancestors: The Humankind Odyssey ai The Game Awards 2018, seguito da un successivo sguardo esteso dopo lo show su GameSpot, come riporta Gematsu.Il gioco può essere definito come un "third-person action adventure survival Game", ma già in passato Patrice Desilets, creatore di Assassin's Creed (creative director del primo e secondo capitolo della serie), ha dichiarato che il ...

Rage 2 sarà tra i protagonisti dei The Game Awards 2018 con un nuovo trailer : L'appuntamento dei The Game Awards ha assunto col tempo un'importanza sempre maggiore, diventando un palcoscenico che accoglie ogni anno importanti anteprime mondiali dei videogiochi in sviluppo più attesi.Non sorprende quindi che siano tantissimi gli studi a voler partecipare alla serata, e apprendiamo oggi che Rage 2 sarà tra i protagonisti dell'evento con un nuovo trailer che potrebbe addirittura rendere ufficiale la data d'uscita del gioco. ...

Ubisoft ha in cantiere diversi nuovi progetti e ne mostrerà uno ai The Game Awards? : Goldfarb non è nuova al mondo dei videoGame e a Ubisoft in particolare, avendo collaborato all'interno di molti capitoli di Assassin's Creed e anche a Far Cry e a Watchdogs. Proulux, invece, ha ...

Cyberpunk 2077 non sarà tra i protagonisti dei The Game Awards 2018 : Cyberpunk 2077 è un gioco che molti giocatori attendono, specialmente dopo il video Gameplay che è stato svelato nell'agosto 2018. Purtroppo, però, CD Projekt RED ha appena confermato che il gioco non sarà presente ai The Game Awards di quest'anno.Come segnala DSOGaming, lo ha dichiarato il responsabile della community di CD Projekt RED, Marcin Momot, attraverso un tweet che potete vedere più in basso. "Non vediamo l'ora di vedere tutte le ...

Fortnite : in arrivo importanti novità dai The Game Awards : Geoff Keighley, durante un live streaming Q&A, ha annunciato che Epic Games parteciperà ai The Game Awards 2018 non solo per le loro nomination, ma per rivelare alcune importanti notizie su Fortnite.Geoff Keighley è il produttore e il creatore dei The Game Awards e in una discussione sul popolarissimo gioco ha rivelato che Epic Games ha grandi progetti per lo show, come segnala Fortnite Intel."Fortnite in realtà è stato annunciato da ...

Bendy and The Ink Machine : Recensione - Trailer e Gameplay : Lanciato su PC Steam ad Aprile 2017, Bendy and the Ink Machine arriva anche su Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione su gentile concessione Dead Good Media. Bendy and the Ink Machine Recensione Bendy and the Ink Machine è un survival horror fuori dal comune, completabile in sole poche ore ma in grado di tenere il giocatore incollato alla sedia per l’intera durata. Suddiviso in 5 episodi ...

Un nuovo Splinter Cell potrebbe essere svelato ai The Game Awards : Nell'ultimo anno si è già parlato del possibile nuovo Splinter Cell, eppure non c'è stata alcuna notizia ufficiale di un ritorno di Sam Fisher. Ma le cose potrebbero cambiare prima di quanto pensiamo.Come riporta Comicbook, il fondatore dei The Game Awards, Geoff Keighley, ha condiviso un trailer dedicato allo spettacolo che è previsto per il 7 dicembre.Keighley sottolinea che il trailer non è destinato a stuzzicare la fantasia dei fan, ma ...

AnThem : diamo un'occhiata alla città di Fort Tarsis in un nuovo video gameplay : In occasione dell'ultimo livestream organizzato da Bioware per presentare Anthem al pubblico, ci è stata mostrata la città di Fort Tarsis, uno dei punti di riferimento del mondo di gioco.Ebbene è stato caricato in rete il video gameplay tratto dalla trasmissione, per cui tutti i curiosi possono ora dare uno sguardo a quanto il gioco ha da offrire allo stato attuale.Nel filmato possiamo infatti vedere le sequenze di gioco ambientate a Fort ...

Rocksteady non annuncerà nulla ai The Game Awards : Sono passati oltre tra anni dalla pubblicazione di Arkham Knight, e da allora tutti i fan hanno guardato allo sviluppatore Rocksteady con occhi desiderosi di un annuncio, o almeno di un suggerimento su quello che sarebbe succeduto all'acclamate trilogia Arkham.Ebbene come riporta Gameinformer si era sparsa la voce che la casa di sviluppo fosse al lavoro con un capitolo di Superman, ma vi sono brutte notizie per gli appassionati. Sappiamo infatti ...

The Game Awards : i creatori di Stranger Things saranno presenti all'evento : I The Awards 2018 stanno per avere luogo. L'evento si terrà infatti il 6 dicembre, per cui manca davvero poco e stanno arrivando la prime indiscrezioni sulla presenza di ospiti famosi presenti alla diretta.Il creatore degli Awards, Geoff Keighley, ha svelato su Twitter alcuni dei volti familiari che avremo luogo di riconoscere alla cerimonia. Tra questi sappiamo della presenza dei creatori di Stranger Things, ovvero i fratelli Duffer, i quali ...

In occasione dei The Game Awards 2018 potrebbero arrivare novità sul prossimo Dragon Age : Bioware mostrerà un nuovo trailer per l'atteso Anthem ai The Game Awards la prossima settimana e, probabilmente, svelerà qualche novità su Dragon Age, stando a quanto riportato da VG247.com.Il boss di Bioware, Casey Hudson, dopo aver confermato il video per Anthem, ha accennato a possibili notizie su Dragon Age."Sapete che stiamo anche lavorando su alcune cose segrete di Dragon Age", ha detto Hudson sul blog di Bioware. "Dragon Age è un ...