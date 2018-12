The Flash 5×08 porta i fan a spasso nel tempo tra lo scontro con Savitar e quello con

Arrow 7 - The Flash 5 e Supergirl 4 sbarcano su Mediaset nel 2019 : primi dettagli sulla programmazione : primi dettagli sulla programmazione italiana di Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4. In molti attendono le precedenti stagioni ancora in chiaro dopo il no di Mediaset alla messa in onda su Italia 1 mentre altri si aspettavano qualcosa di più dopo l'accordo con Sky, fatto sta che le nuove stagioni degli eroi DC/The CW si preparano a sbarcare in Italia. Secondo le prime rivelazioni fatte proprio da Mediaset sulle pagine social dedicate alle sue ...

The Flash - Recensione della puntata 5x07 "Oh Come - All Ye Faithul" : Mi chiamo FLASH, un fulmine mi ha dato i poteri, ma gli stessi fulmini possono anche distruggermi.La Recensione di oggi si può riassumere in una frase:"MA CHE CAAA...?!"Fine.Ok, va bene, andiamo ad analizzare nel dettaglio la puntata:Creato da un fulmine e distrutto da un fulmineDurante il corso delle 5 stagioni di FLASH ho capito una cosa, la maggior parte dell'azione si svolge da metà puntata, tranne qualche rara eccezione. Oggi è una di ...

The Flash 5 : Barry - la sua scomparsa e il futuro (SPOILER) : The Flash 5 spoiler & news – Barry dovrà svanire per sempre. Questa la certezza di Nora ed il motivo per cui la figlia degli Allen ha scelto di tornare in un passato che non ha mai vissuto. Il rapporto con il padre è rimasto in sospeso e sappiamo già che è successo qualcosa di brutto al nostro supervelocista. Persino Iris non smette di pensare a quanto avverrà con certezza. Gli spoiler di The Flash 5 tuttavia ci svelano un particolare ...

Pubblicata la trama di Elseworlds : la sinossi degli episodi di Arrow 7 - The Flash 5 e Supergirl 4 nel crossover : Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa delle tre serate che, almeno negli Usa, regaleranno al pubblico Elseworlds ovvero il crossover di Arrow 7, Supergirl 4 e The Flash 5. Il 9, 10 e 11 dicembre su The Cw andranno in onda i tre episodi che compongono il crossover e che lanceranno la nuova eroina delle serie tv e dell'Arrowverse ovvero Kate Kane, Batwoman. In queste ore la rete ha pubblicato la trama di Elseworlds a partire da ...

Primo promo di The Flash 5×08 : un viaggio nel tempo e i nemici di sempre per l’episodio numero 100 : Cento candeline pronte a farsi spegnere dai e Primo promo di The Flash 5x08: è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in attesa della visione dell'episodio numero 100 in onda negli Usa martedì prossimo, 4 dicembre. Siamo ormai arrivati agli sgoccioli di questo 2018 e non solo in termini di settimane ma anche di episodi delle serie tv americane e, in particolare, di The Flash 5 che saluterà il suo pubblico con un episodio epico e poi il ...

The Flash - Recensione 5x05 "All Doll'd Up" e 5x06 "The Icicle Comet" : Con FLASH l'eroe ed Iris l'umana, ci divertiremo, it's the FLASH Time.Ragazzi che dire, in questa stagione ci sto capendo sempre meno, anche perché al momento c'è troppa carne sul fuoco, ma a quanto pare pian piano stanno iniziando ad arrivare anche delle risposte.Analizziamo le puntate:Tale padre, tale figlia (in fondo Snow significa neve)Sia nella 5x05 che nella 5x06 i ragazzi aiutano Caitlin a trovare suo padre, in particolar modo Cisco che ...

The Flash 5×06 rivela la verità su Caitlin/ Killer Frost e risolve il grande mistero su suo padre : E addio grande mistero. The Flash 5x06 è andato in onda negli Usa spazzando via ogni dubbio e ogni illazione sulla scomparsa del dottor Snow e sul perché abbia abbandonato la figlia che lo credeva morto. La crisi e il dramma familiare degli scienziati della serie sembra ormai vicino alla soluzione perché ci vuole poco a comprendere che la fredda madre di Caitlin abbia taciuto fino a questo momento per il bene della figlia e, soprattutto, in nome ...

Elseworlds mette in crisi delle sorelle Danvers : le rivelazioni nel nuovo promo del crossover tra Arrow 7 - Supergirl 4 e The Flash 5 : I fan hanno atteso il terzo teaser di Elseworlds per giorni fino a quando, poco, fa, al termine delle messa in onda del nuovo episodio di Supergirl 4 non è stato rilasciato. Nei giorni scorsi i fan delle serie DC/The CW hanno avuto modo di scoprire quale sarà il ruolo di Barry e Oliver nel nuovo crossover e il loro scambio di ruoli ma il pubblico di Supergirl che fino a questo momento non ha visto lo stesso per Kara, ha scoperto che anche lei ...

The Flash 5×08 : indietro nel tempo per fermare Cicada : The Flash 5×08 trama e promo – L’ottavo episodio della serie Tv andrà in onda il 4 dicembre 2018, come sempre su The CW. “What’s Past is Prologue” mette dietro la regia Tom Cavanagh, che conosciamo ormai come Wells da tempo immemore. La tra di The Flash 5×08 invece ci anticipa che Nora e Barry dovranno affrontare un nuovo viaggio nel passato. The Flash 5×08 trama e anticipazioni Barry si era ...

The Flash 5×07 : un Ringraziamento col botto : The Flash 5×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie Tv ritorna su The CW il 27 novembre 2018. “O Come, All Ye Faithful” apre le porte del Ringraziamento e non solo. La trama di The Flash 5×07 ci conferma infatti l’arrivo di Reina Hardesty nei panni di una nuova minaccia metaumana per la squadra. The Flash 5×07 trama e anticipazioni Nora è riuscita a coltivare un ottimo rapporto con il padre nel ...

The Flash 5 e Arrow 7 crossover : Elseworlds - Barry mette al tappeto Diggle (VIDEO) : The Flash 5 e Arrow 7 ci regalano un nuovo teaser video in previsione del crossover. Elseworlds ci ha già mostrato il destino di uno dei protagonisti dei due show e questa volta le luci si concentreranno su Barry Allen. Che cosa succederà? Dopo aver scoperto il risveglio di chi prenderà il suo posto al fianco di Iris, The Flash 5 e Arrow 7 ci preparano ad una scazzottata che vedrà Allen tutt’altro che impreparato. The Flash 5 e Arrow 7, ...

Rag Doll in The Flash 5×05 mette tutti d’accordo? Caitlin scopre la verità sul padre e su Cisco : The Flash 5 torna dopo la pausa della scorsa settimana e mette tutti d'accorso, almeno per il momento. Il velocista ha ancora delle questioni da risolvere e sembra proprio che il metaumano di turno possa accelerare questa situazione. Al centro della trama sentimentale della serie c'è ancora il conflitto tra Iris e Nora che non sembra voler fare un passo indietro con la madre continuando a ribadire che la sua voglia di controllarla è simile a ...

Arrow 7 e The Flash 5 : Elseworlds ci regala il primo promo (VIDEO) : Arrow 7 e The Flash 5 si avviano verso il crossover tanto atteso dai fan. Sappiamo già che assisteremo ad un totale stravolgimento della trama, ma che cosa accadrà di preciso? A rivelarci qualche dettaglio in più è il promo di Elseworlds, che promette un’inversione totale fra i due protagonisti di Arrow 7 e The Flash 5. Sotto tutti i punti di vista e non quindi solo per il costume. Ma già lo avevamo intuito, vero? Arrow 7 e The Flash 5: ...

The Flash 5×05 non va in onda : Grant Gustin e i suoi in pausa per via delle elezioni di midterm : È inutile lanciarvi in una ricerca che non vi porterà da nessuna parte: The Flash 5x05 non va in onda e non lo ha fatto nemmeno negli Usa qualche ora fa. Il consueto appuntamento del martedì sera con Grant Gustin e la sua allegra brigata è saltato proprio per via delle elezioni di midterm che sta tenendo impegnati gli americani in queste ore. Questo significa che The Flash 5x05 non sarà disponibile oggi in streaming e nemmeno domani visto che ...