Testo e audio di Tokio Hotel di Biondo | nel singolo scritto ad Amici di Maria De Filippi

Una storia importante è il nuovo singolo di Giorgia con cameo di Eros Ramazzotti (Testo e audio) : Si intitola Una storia importante il nuovo singolo di Giorgia, disponibile in radio da venerdì 7 dicembre e già acquistabile in digital download. Una storia importante è la canzone di Eros Ramazzotti datata 1985 che Giorgia ha voluto interpretare nell'album di cover Pop Heart. Il cuore pop della cantante italiana ha trovato terreno fertile per una serie di cover, successi italiani ed internazionali particolarmente cari a Giorgia. Tra le ...

Audio e Testo di Happy Birthday - il nuovo singolo di Sfera Ebbasta che anticipa l’album : Da oggi 30 novembre è possibile ascoltare il nuovo singolo di Sfera Ebbasta in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming. Si intitola “Happy Birthday”, e anticipa l’uscita del nuovo album Rockstar-Popstar Edition che verrà pubblicato il prossimo 7 dicembre. Rockstar-Popstar Edition sarà disponibile dal 7 dicembre in formato LP e doppio CD, ma è già possibile preordinarlo online. l’album, che si ...

Icarus Falls è il nuovo album di Zayn Malik anticipato dal singolo Rainberry (audio e Testo) : Ufficiale la data di uscita di Icarus Falls, il nuovo album di Zayn Malik che verrà pubblicato il 14 dicembre. Lo ha annunciato l’artista sui propri canali social in occasione dell'uscita del nuovo singolo Rainberry, di cui ha pubblicato un estratto. Uscirà il 14 dicembre il nuovo album di Zayn e si intitola Icarus Falls; sarà disponibile in digital download dal giorno 14, mentre in copia fisica dal 21 dicembre (in Italia in versione ...

Doppio Whisky è il nuovo singolo di Guè Pequeño feat. Mahmood della web-serie Sinatra (audio e Testo) : Il nuovo singolo di Guè Pequeño è Doppio Whisky. Il brano è tratto dalla web-serie Sinatra appena rilasciata dal rapper milanese ed è disponibile dal 29 novembre in tutte le piattaforme di streaming. La serie di cui è protagonista Guè Pequeño è disponibile su Tim Vision a partire dal 21 novembre e sta già riscuotendo il successo sperato. La location scelta è quella di Napoli, con una storia che s'incentra sul rapimento di Guè regalandoci ...

Renza Castelli Cielo Inglese Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Cielo Inglese è il titolo del brano inedito di Renza Castelli, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria Over di Fedez. La cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Renza Castelli Cielo Inglese è il brano inedito a X Factor 2018 Dopo aver portato l’eleganza sul palco di X Factor 12, anche per Renza Castelli è giunto il momento di ...

Naomi Like The Rain Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Like The Rain è il titolo del brano inedito di Naomi, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria Over di Fedez. La cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Naomi Like The Rain è il brano inedito a X Factor 2018 Puntata dopo puntata Naomi ha dimostrato di avere una potenza ed estensione vocale davvero inconfondibili. Anche con ...

Luna Melis Los Angeles Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Los Angeles è il titolo del brano inedito di Luna Melis, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria Under Donne di Manuel Agnelli. La cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Luna Melis Los Angeles testo, audio e video inedito X Factor 2018 Nonostante la sua statura minuta, Luna Melis è una vera e propria “mangiatrice di palco”: ...

Sherol Dos Santos Non ti avevo ma ti ho perso Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Non ti avevo ma ti ho perso è il titolo del brano inedito di Sherol Dos Santos, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria Under Donne di Manuel Agnelli. La cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Sherol Dos Santos Non ti avevo ma ti ho perso è il brano inedito a X Factor 2018 Il brano inedito che rappresenterà Sherol Dos Santos ...

Anastasio La Fine del Mondo Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : La Fine del Mondo è il titolo del brano inedito di Anastasio, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria under Uomini di Mara Maionchi. Il cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Anastasio La Fine del Mondo è il brano inedito a X Factor 2018 Durante le Audizioni Anastasio ha portato un inedito in italiano che ha fatto emozionare tutti. Dal ...

Leo Gassmann Piume Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Piume è il titolo del brano inedito di Leo Gassmann, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria under Uomini di Mara Maionchi. Il cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Leo Gassmann Piume è il brano inedito a X Factor 2018 Alle Audizioni Leo Gassmann si era presentato con un suo inedito dal titolo Freedom e dimostrando di avere ottime ...

Martina Attili Cherofobia Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Cherofobia è il titolo del brano inedito di Martina Attili, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria Under Donne di Manuel Agnelli. La cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Martina Attili Cherofobia è il brano inedito a X Factor 2018 L’inedito del talento Under Donne Martina Attili è lo stesso che la giovanissima cantante ha ...

BowLand Don’t Stop Me Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Don’t Stop Me è il titolo del brano inedito dei BowLand, talenti in gara ad X Factor 2018 per la categoria Gruppi di Lodo Guenzi. La band ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 BowLand Don’t Stop Me è il brano inedito a X Factor 2018 Unica band rimasta nella categoria Gruppi di Lodo Guenzi, i BowLand hanno deciso di portare come inedito un ...

Per uno come me è il nuovo singolo dei Negramaro - un atto di fede nei confronti del futuro (Testo e audio) : Si intitola Per uno come me il nuovo singolo dei Negramaro estratto dall'album Amore che torni, già certificato doppio disco di platino. Il nuovo brano della band guidata dal cantante Giuliano Sangiorgi sarà disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 23 novembre mentre è già disponibile in digital download e in free streaming. Dopo il successo del tour negli stadi e la pausa dalle scene con il posticipo dei tour nei palazzetti a causa ...

Ripartire da zero in Il coraggio di andare di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci (audio e Testo) : Il coraggio di andare di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci ci propone una lezione da studiare e non dimenticare facilmente. Il brano è finalmente arrivato in tutte le piattaforme digitali dopo l'anteprima riservata alle radio e ha già conquistato anche i fan più scettici. Già nota nella versione contenuta in Fatti sentire, Il coraggio di andare rivive ora nella resa a due voci con la presenza di Biagio Antonacci che va ad arricchire la ...