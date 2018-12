Terremoto in Nuova Caledonia | tre scosse in sequenza | la più violenta di magnitudo 7 5

Terremoto in Nuova Caledonia - evacuata la costa : Le autorità della Nuova Caledonia hanno ordinato l'evacuazione delle zone costiere dopo la formazione di onde anomale seguite al Terremoto di magnitudo 7.5 registrato circa tre ore fa al largo delle ...

Terremoto Nuova Caledonia - scossa di 7.5 gradi : evacuate coste per allarme tsunami : Una scossa di magnitudo 7.5, poi l’allarme tsunami e l’evacuazione della zona costiera , con gli abitanti invitati ad allontanarsi e a raggiungere luoghi sopraelevati. Sono gli effetti del Terremoto che alle 15:18 ora locale (le 5:18 di mercoledì mattina in Italia) ha colpito la Nuova Caledonia, nel Pacifico meridionale. L’epicentro della scossa, secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano (Ingv) ...

Terremoto di 7.6 ml in Nuova Caledonia : è allerta tsunami : Solo pochi giorni fa Anchorage, in Alaska, è stata colpita da un sisma di 7.0 Ml che ha messo in ginocchio la città. Oggi invece un Terremoto di magnitudo 7.5 si è verificato in Nuova Caledonia, un territorio francese del Pacifico meridionale. Il Pacific tsunami Warning Centre (PTWC), a seguito del sisma, ha lanciato un'allerta tsunami per una zona che gravita intorno alle Loyalty Islands. Lo United States Geological Survey (USGS) e l'Istituto ...

Nuova Caledonia - Terremoto magnitudo 7.5 : (ANSA) - ROMA, 5 DIC - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.5 è stata registrata alle 15:18 ora locale (le 5:18 in Italia) al largo della Nuova Caledonia, nel Pacifico meridionale. E' stata diramata una allerta tsunami. Secondo i dai dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro 168 km a est di Tadine. Il ...

