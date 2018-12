Terremoto di 7 6 ml in Nuova Caledonia | è allerta tsunami

Terremoto - spaventosa scossa in Nuova Caledonia : pericolo tsunami. In arrivo onde fino a tre metri - coste evacuate : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 7.5 è stata registrata alle 15:18 ora locale (le 5:18 in Italia) al largo della Nuova Caledonia, nel Pacifico meridionale. È stata diramata...

Devastante Terremoto in Nuova Caledonia : magnitudo 7.5 - pericolo tsunami : "pericolose onde di tsunami sono possibili sulle coste entro 1.000 chilometri dall'epicentro del terremoto", ha avvertito da parte sua il Pacific tsunami Warning Center (PTWC). Al momento non ci sono segnalazioni relative ai danni causati dalla violenta scossa.Continua a leggere

Napoli - Vesuvio : nuova scossa di Terremoto avvertita nella notte : A distanza di poche ore dal comunicato emesso dall'INGV relativo all'incremento dell'attività sismica sul Vesuvio (che potete leggere qui) sono state registrate due nuove scosse di terremoto di...

Vesuvio - nuova scossa di Terremoto in serata : epicentro a Massa di Somma : Un nuovo evento sismico di magnitudo 2.3 della scala Richter è stato rilevato sul Vesuvio alle 20,09 dai sismografi dell' Osservatorio Vesuviano/INGV . L'epicentro è stato registrato a 5 km da Massa ...

Umbria : avvertita nuova scossa di Terremoto tra Foligno - Trevi e Spoleto - dati INGV : Una nuova scossa di terremoto, di debole entità, è stata registrata in Umbria ed esattamente nel perugino oggi 27 novembre 2018, alle 08.09. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV si è...

Il Terremoto del 2016 ha avvicinato le isole della Nuova Zelanda - : Il terremoto distruttivo che ha colpito la Nuova Zelanda due anni fa ha avvicinato le sue due principali isole. Lo riferisce Phys. Org, citando una ricerca della GNS Science. Il terremoto di magnitudo ...

Terremoto : nuova scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - nuova scossa in provincia di Macerata : gente in strada : Un Terremoto di magnitudo 2.7 è stato avvertito alle 16.21 nella zona di Pieve Torina in provincia di Macerata. L'epicentro è stato individuato dall'Ingv a 2 chilometri da paese marchigiano. Il sisma, ...