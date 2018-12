Terremoto avvertito a Trieste | con epicentro a Pivka in Slovenia

Scossa di Terremoto fra Lazio e Abruzzo : sisma nettamente avvertito a Sora e nell'aquilano interno : Una Scossa di terremoto si è verificata alle ore 8.30 di oggi al centro Italia, fra Lazio e Abruzzo. Secondo le stime dell'INGV, la Scossa sismica ha avuto una magnitudo di 3.1 sulla scala Richter,...

Terremoto in Argentina : avvertito anche a Buenos Aires - dove è in corso il G20 : Una scossa di Terremoto magnitudo 3.2 è stata rilevata dall’Istituto geofisico statunitense USGS in Argentina, alle 13:27 UTC: l’evento è stato nettamente avvertito oggi a Buenos Aires, dove è iniziato il vertice dei capi di Stato e di governo del G20. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 37 km a sud da Guernica. L'articolo Terremoto in Argentina: avvertito anche a Buenos Aires, dove è in corso il ...

Terremoto nello Stretto di Taiwan - avvertito anche a Hong Kong : Un Terremoto magnitudo 5.7 ha fatto tremare alle 23:57 UTC di ieri lo Stretto di Taiwan, che divide l’isola dalla Cina: lo rende noto l’Istituto geofisico statunitense US Geological Survey. L’epicentro è stato localizzato a 102 km ovest da Ma-kung, e l’ipocentro a 12,6 km di profondità. La scossa è stata avvertita anche a Hong Kong, e segnalata da circa mille residenti, secondo quanto riporta il South China Morning ...

Terremoto di magnitudo 5.2 nel Mar Ionio : avvertito anche in Sicilia : Un Terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato dall'Ingv nel Mar Ionio Meridionale, a sud di Zante. La scossa è stata avvertita anche in Sicilia.

Terremoto avvertito ad Arezzo. L'epicentro in Romagna - magnitudo 4.0 : Una potente scossa di Terremoto con epicentro nella Riviera romagnola che si è verificata oggi alle 13,48 è stata avvertita distintamente anche in alcune parti della provincia di Arezzo. Le coordinate ...

Terremoto di magnitudo 4.6 al largo di Rimini. «Avvertito a Pesaro - San Marino - Cesena e Ancona» : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita intorno alle 13.50 in Emilia Romagna e Marche, molto vicina alla costa. La prima stima della magnitudo è 4.6. Sui social c'è...

Terremoto di 5.0 nel Peloponneso avvertito anche in Puglia e Calabria : Un Terremoto di magnitudo 5.0 è avvenuto alle 10:02 (ora italiana) al largo della costa occidentale del Peloponneso, in Grecia. La scossa è stata avvertita, seppur lievemente, anche in...

Terremoto nel Mediterraneo : avvertito anche in Calabria e Puglia : Oltre ai recenti terremoti avvenuti in Italia e in Grecia, i paesi bagnati dal Mar Mediterraneo sono stati colpiti nelle ultime ore da altri eventi sismici. Infatti oggi un altro Terremoto di magnitudo 5.0 si è verificato sulla costa del Peloponneso, in Grecia. L'Usgs (United States Geological Survey), già in passato ha spiegato le dinamiche in atto in quella porzione del mar Mediterraneo. Il sisma è stato percepito anche in Puglia e in ...

Lazio : Terremoto a sud di Rieti - avvertito fino a Roma e Terni : Continuano ad arrivare migliaia di segnaLazioni dal Lazio riguardo una scossa di terremoto di modesta entità avvertita distintamente tra le province di Rieti e Roma alle 19.50 di oggi 6 novembre...

Terremoto di magnitudo 6 in Grecia - avvertito anche nel sud Italia : La scossa ha avuto epicentro nel Mar ionio, nella stessa area interessata dalla violenta scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 registrata nella notte fra mercoledì e giovedì scorso, Diversi i commenti sui social network di persone preoccupate in Puglia, Calabria e Sicilia orientale ma al momento non si hanno notizie di danni.Continua a leggere

Harry e Meghan Markle - paura in Nuova Zelanda. 'Hanno avvertito il Terremoto di 6.2' : terremoto di magnitudo 6.2 e paura per Harry e Meghan Markle : i due reali inglesi, che si trovano in questi giorni in Nuova Zelanda, hanno fatto i conti con il sisma che ha colpito l'isola del nord ...

Terremoto in Transilvania : scossa M 5.6 in Romania/ Ultime notizie - maxi sisma avvertito in Ucraina e Bulgaria : Terremoto in Romania: scossa M 5.6 in Transilvania, scossa avvertita anche in Ucraina, Moldavia e Bulgaria. Ultime notizie, non segnalati gravi danni a cose e/o persone(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 12:36:00 GMT)

Terremoto in Grecia - avvertito anche in Sicilia : Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sulla costa occidentale del Peloponneso, in

Terremoto 6.8 al largo della Grecia - allerta tsunami : avvertito anche a Ragusa : Un scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata al largo della Grecia. Il sisma è stato avvertito anche a Ragusa. Ingv: possibile tsunami