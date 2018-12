Terremoto 7 5 al largo della Nuova Caledonia | allerta tsunami

Scossa di Terremoto magnitudo 6 al largo della Colombia : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato al largo del dell’Arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa Catalina ( Colombia ) alle 04:40:50 ora italiana ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non è stato diffuso alcun allarme tsunami. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6 al largo della Colombia sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto di magnitudo 4.6 al largo di Rimini. «Paura da Padova ad Ancona» : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 13.48 in Emilia Romagna, molto vicina alla costa. La prima stima della magnitudo è 4.6, la profondità rilevata è dieci...

