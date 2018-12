Tennistavolo | i ranking mondiali aggiornati dicembre 2018 | quattro azzurri tra i 100

oasport

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Pubblicate le classifichedeldel mese di: l’Italia mantieneatleti nei 100, due al maschile e due al femminile. Dominio incontrastato della Cina che monopolizza le prime due posizioni in entrambe le classifiche, maschile e femminile, piazzando addirittura tre atleti tra i primitra gli uomini, e cinque tra le prime sei tra le donne.In casa Italia resistono tra i primi 100 al maschile Mihai Bobocica, al numero 80, e Niagol Stoyanov, alla piazza 75, best. Tra le donne invece sono vicine le due azzurre: posizione 94 per Debora Vivarelli, appena davanti alla connazionale Giorgia Piccolin, al numero 98. Di seguito ididiClassifica maschile (top 10) 1 FAN Zhendong CHN 17751 2 XU Xin CHN 15835 3 BOLL Timo GER 14575 4 LIN Gaoyuan CHN 14341 5 HARIMOTO Tomokazu JPN 13860 6 ...