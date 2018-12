Tav | governo | analisi rapida e non ideologizzata | poi decisione

Tav - risposta governo entro Europee : ANSA, - ROMA, 5 DIC - "Il governo ci ha garantito che la lettera firmata ieri con la Francia non è una modalità per far slittare i tempi sulla Tav e che una risposta ci sarà prima delle Europee". Lo ...

Sì Tav insoddisfatti dopo l'incontro con il governo : "Sta allungando il brodo" : C'è scontento e preoccupazione tra gli imprenditori a favore della Tav a margine dell'incontro con il governo a palazzo Chigi. Il timore è che l'esecutivo ritardi la decisione sull'opera: "Non siamo disponibili a essere considerati merce di scambio sul piano politico elettorale. È chiaro che se si va oltre la fine dell'anno con la decisione sulla Tav, ogni eventuale decisione risentirebbe del clima elettorale. E noi ...

Apertura su Grandi Opere e TavNasce l'asse governo-categorie : Il clima tra il governo italiano e la Commissione europea è ottimo e l'accordo per evitare la procedura di infrazione è davvero a portata di mano. Alla base della svolta nei rapporti Roma - Bruxelles c'è la preziosa capacità di negoziazione del premier-avvocato Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Tav - scontro sugli appalti. Le imprese da Conte - Chiamparino : il governo vuole allungare il brodo : Tav, continua la commedia degli equivoci. Ieri, il giorno dopo l'appello a favore dell'opera lanciato a Torino da 12 associazioni d'impresa e il giorno prima dell'incontro a Palazzo Chigi con una ...

Tav : Salvini - "il governo si assuma responsabilità. Io sono per il sì" : Sulla Tav "il governo si deve assumere delle responsabilità". "Poi sapete come la penso: io sono per l'Italia che va avanti, per l'Italia dei sì". Così Matteo Salvini nel corso della presentazione del libro di Bruno Vespa. "È vero che ci sono 20 miliardi di investimenti pubblici bloccati da anni ma siamo al governo da sei mesi. Io non sono Batman", ha affermato il ...

Tav : Salvini - il governo si assuma responsabilità. Io sono per il sì : Sulla Tav "il governo si deve assumere delle responsabilità". "Poi sapete come la penso: io sono per l'Italia che va avanti, per l'Italia dei sì". Così Matteo Salvini nel corso della presentazione del libro di Bruno Vespa. "E' vero che ci sono 20 miliardi di investimenti pubblici bloccati da anni ma siamo al governo da sei mesi. Io non sono Batman", ha affermato il ...

Costruzioni : Fillea al governo - Tavolo urgente o sarà grande manifestazione a Roma : Roma, 3 dic. (Labitalia) - Un tavolo urgente sul settore delle Costruzioni. E' quanto ha chiesto al[...]

Cosa c’è nel manifesto Sì Tav del partito del pil che sfida il governo Conte : Roma. “Se siamo qui significa che siamo a un punto quasi limite di pazienza”. Parola del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che ormai ha preso di punta il governo. Ieri alle Ogr di Torino, Confindustria e altre undici associazioni che rappresentano artigiani, commercianti, cooperative, si

Chi lavora dice sì alla Tav. Il Governo può continuare a non ascoltare chi traina il Paese? : ... non e questo il nostro compito anche se la debolezza dell'opposizione politica e un problema per la nostra democrazia. Ma il mondo della produzione oggi sa che non puo piu stare zitto. Lanciamo un ...

Il governo blinda la Manovra : sul Tavolo c'è ipotesi Fiducia : Sulla Manovra il governo è pronto a chiedere la Fiducia già al primo passaggio in Aula. In attesa della mossa di Palazzo Chigi sui conti pubblici, con ritocchi ai 'numerettì,...

Tav - Francia a Governo italiano : "decisione entro inizio 2019 o stop ai lavori" : Aut aut della Francia sulla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Durante la presentazione del progetto di legge sulla mobilità il Ministro francese dei Trasporti, Elisabeth Borne , ha ...

Tav : Mattarella declina l'invito delle 'madamin' - decidono governo e Parlamento : Ed ancora: 'la vostra richiesta, peraltro, muove dall'esigenza e mira all'obiettivo di confermare una scelta politica di particolare importanza anche sul piano internazionale e di cui si discute in ...

Tav : Mattarella declina l'invito delle 'madamin' - decidono governo e Parlamento : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella non incontrera' le promotrici del Comitato "Si' Torino va avanti", organizzatrici della manifestazione a favore della Tav di sabato scorso. "Apprezzo in alto grado lo spirito civico che ha animato la vostra iniziativa - scrive il presidente Mattarella nella lettera inviata alle 'madamin' torinesi, che avevano richiesto l'incontro - ...

Mattarella non incontrerà le promotrici del 'Sì Tav' : 'Apprezzo spirito dell'iniziativa - ma la decisione è del Governo' : La Vostra richiesta, peraltro, muove dall'esigenza e mira all'obiettivo di confermare una scelta politica di particolare importanza anche sul piano internazionale e di cui si discute in ambito di ...