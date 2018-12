Tav | anche le imprese saranno presenti in Commissione

Tav : anche associazioni a favore in commissione costi-benefici : Un rappresentante 'pro-Tav' delle associazioni di categoria avrà un posto nella commissione per l'analisi costi-benefici della Torino-Lione. Lo spiegano i rappresentanti ricevuti a palazzo Chigi dal ...

Lo stress si cura anche a Tavola : i cibi che aiutano a combatterlo : Una situazione stressante può essere alleviata grazie ad alcuni cibi ricchi di sostanze che si rivelano un toccasana per...

Champions League - 12 squadre già qualificate agli otTavi : ci sono anche Juventus e Roma : La 5ª giornata della fase a gironi di Champions League si è archiviata ed ha sancito altri verdetti. sono già 12 le squadre qualificate agli ottavi di finale, alcune delle quali (Barcellona, Porto e Real Madrid) sicure del primo posto. Riguardo alle italiane, per il momento proseguono il cammino Juventus e Roma, mentre Inter e Napoli dovranno attendere la 6ª giornata. I bianconeri sono in corsa per vincere il Gruppo H. Al momento mantengono 2 ...

Champions League : Atletico Madrid agli otTavi - avanti anche Schalke e Porto : L' Atletico Madrid passa 2-0 al Wanda Metropolitano nel quinto turno del gruppo A di Champions League e stacca il pass per gli ottavi: il Monaco si arrende a Koke, 2', e Griezmann, 24', trovando la ...

Champions League - Manchester United agli otTavi ma con il Var… [VIDEO] : Il Manchester United ha strappato la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League grazie al gol di Fellaini nei minuti di recupero, che ha fatto impazzire Josè Mourinho. Nonostante l’avversario di turno, lo Young Boys, fosse abbastanza modesto rispetto ai Red Devils, la squadra di Mourinho ha faticato e non poco prima di sbloccare il match. L’episodio del gol, però, ha innescato una serie di polemiche da parte ...

Pronostici Champions League/ Scommesse e quote 5giornata : Manchester United a caccia degli otTavi - IlSussidiario.net : Pronostici Champions League: le Scommesse e le quote per le partite della 5giornata della fase a gironi, 27-28 novembre 2018. In primo piano le italiane.

Champions League - Manchester United-Young Boys 1-0 : Fellaini regala gli otTavi a Mourinho : All'ultimo respiro, in quella che ormai chiameremo zona-Fellaini: il Manchester United si prende vittoria e qualificazione al 91', dopo una serata che si era impantanata su uno 0-0 che avrebbe ...

Il Manchester United rimanda la festa del primo posto alla Juventus - Roma agli otTavi come seconda : tutte le qualificate : Si sono concluse le prime gare valide per la fase a gironi di Champions League, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Successo con il minimo sforzo per la Juventus, il club bianconero ha disputato una buona partita davanti al pubblico amico contro il Valencia, decisivo il solito Mario Mandzukic, il croato sempre determinante anche in fare realizzativa ma il vero protagonista è stato il solito Cristiano Ronaldo, il ...

Champions League 2018-2019 - i risultati di oggi (27 novembre). Juventus e Roma agli otTavi - avanti anche i Manchester : Ricca serata di Champions League con otto partite in programma e grande spettacolo in giro per l’Europa. La Juventus sorride, batte il Valencia per 1-0 grazie a un gol di Mandzukic su assist cosmico di Cristiano Ronaldo e conquista la matematica qualificazione agli ottavi di finale ma per il primo posto è tutto rinviato all’ultima giornata visto che il Manchester United è riuscito a battere lo Young Boys al 91′ grazie alla rete ...

Salvini dopo la bocciatura della manovra : "La lettera dell'Ue? Tanto aspetTavo anche quella di Babbo Natale" : La commissione Ue, come previsto, ha bocciato la legge di bilancio. Ma Matteo Salvini fa spallucce: "Arrivata la lettera? Tanto mi aspettavo anche quella di Babbo Natale. Ne riparleremo ma nessuno mi convincerà mai, ad esempio, che la Fornero sia una legge giusta". Il ministro dell'Interno, intervenendo alla Giornata della Legalità di Confcommercio, ha poi aggiunto: "Risponderemo educatamente".Il vicepremier poi, rispondendo ai ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Caruana spreca - Carlsen ringrazia e anche l’otTava partita termina patta : Neanche il Sistema Sveshnikov della Difesa Siciliana riesce a portare un leader a questo match valido per il titolo Mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. L’italoamericano ha sfruttato molto bene questa celebre variante dell’apertura più giocata al mondo, salvo poi commettere un errore di lentezza e gettare al vento la possibilità di guadagnare un punto intero. La sfida si riaggiorna a dopodomani, perché domani c’è il ...

Vitalizi - M5s : “Da Claudia Lombardo a OtTaviano Del Turco - li taglieremo anche agli ex eletti in Regione” : Il taglio dei Vitalizi riguarderà anche per gli ex consiglieri regionali e dovrà essere effettivo entro la metà del 2019. Il Movimento 5 stelle, in un articolo pubblicato sul Blog delle Stelle, ha annunciato che l’intervento previsto in legge di Bilancio riguarderà anche chi ha già terminato il mandato in Regione e quindi avrà effetto retroattivo. Esattamente come avvenuto per le indennità di Camera e Senato che sono state ridotte con due ...

Cervere : il porro risorsa del territorio - economia e turismo passano anche dalla Tavola : Al palaporro in Piazza San Sebastiano si è celebrato il convegno organizzato dal consorzio per la tutela e valorizzazione del porro per fare il punto sull'attività istituzionale del consorzio stesso. ...

Italia-Portogallo - in tribuna anche Tavecchio : «La Nazionale nel cuore» : A vedere Italia-Portogallo c'era anche Carlo Tavecchio. L'ex numero uno della Figc è tornato a San Siro a un anno di distanza dal play-off con la Svezia che ci è costato l'esclusione dai Mondiali in ...