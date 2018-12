Tampon Tax | assorbenti e pannolini ma non i rasoi restano beni di lusso Salta

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Tassati come gioielli, anche se di “prezioso” in concreto hanno solo il prezzo. Glie i prodotti igienici femminili, così come iin generale, in Italia rientrano ancora nella fascia deiconsiderati di, di cui cioè si potrebbe fare a meno. Hanno un’Iva (imposta sul valore aggiunto) del 22 per cento, al pari di articoli di abbigliamento, sigarette, vino e altri prodotti che non sono considerati di prima necessità. E’ la cosiddettatax, che in tutto il mondo ha scatenato un acceso dibattito sostenuto dai movimenti delle femministe che ha portato i governi a prendere provvedimenti per la sua eliminazione o riduzione. Ad eccezione dell’Italia, dove invece la situazione è rimasta immutata e l’aliquota, e di conseguenza la tassa che ricade interamente sul consumatore finale, si mantiene una delle più alte in Europa. E lo sarà ancora per molto. I 5 stelle ...