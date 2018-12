Subito disponibile Battlefield 5 Capitolo 1 Preludio | DICE comunica la data dopo il

optimaitalia

: Da digitale a reale! ?? ?? ?? Vi presentiamo la nostra speciale @EASPORTSFIFA Jersey di @adidasfootball, disponibile… - juventusfc : Da digitale a reale! ?? ?? ?? Vi presentiamo la nostra speciale @EASPORTSFIFA Jersey di @adidasfootball, disponibile… - OptiMagazine : Subito disponibile #Battlefield5 Capitolo 1 Preludio, DICE comunica la data dopo il ritardo - aikogillies : queste perche mi ricordano muà muà. sei sempre stato così dolce e premuroso nei miei confronti, quando mi hai visto… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)Verrà rilasciato oggi, mercoledì 5mbre, il primo updatedi5. Stanotteha annunciato la novità su Twitterche l’update ieri era stato posticipato proprio poche ore prima del lancio a causa di un problema imprevisto.Lo sviluppatore ha detto infatti ieri di essersi imbattuto in un problema tecnico imprevisto "poco prima della messa online di questo contenuto extra". Ha deciso quindi di concentrarsi nel risolvere questo problema e non pubblicareaveva promesso un ritardo non troppo consistente e così è avvenuto. Con il nuovo aggiornamento quindi sono in arrivo diverse novità per5.Grazie alsaranno disponibili una nuova mappa multigiocatore, una Storia di guerra aggiuntiva e una serie di ricompense pensate per premiare i progressi effettuati nelle varie ...