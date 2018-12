StorySign permette ai bambini non udenti di imparare a leggere

StorySign permette ai bambini non utenti di imparare a leggere : StorySign è un'applicazione è un'applicazione che offre ai bambini non udenti la possibilità di imparare a leggere traducendo istantaneamente una selezione di racconti infantili nella lingua dei segni. L'app include i più grandi classici della Penguin Random House ed è sufficiente selezionare una delle opere presenti nella libreria e inquadrare le parole sul libro con lo smartphone, in modo che l'amichevole avatar narri la storia con la lingua ...