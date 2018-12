StorySign | l’app che trasforma le fiabe in lingua dei segni

wired

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) In queste ore Huawei ha lanciato, un’app per smartphone Android dedicata ai bambini non udenti o con difficoltà di udito, pensata per leggere il testo dei libri dipiù famosi e reinterpretarli nelladeiin dieci delle sue varianti nazionali. Il funzionamento è semplice: una volta che l’app è aperta basta puntarne la fotocamera sulle pagine con il racconto e lasciare che gli algoritmi di riconoscimento testuale leggano le parole scritte e le riproducano sul display del telefono. Sullo schermo, accanto alle parole riconosciute, prende posto un avatar digitale — un personaggio di fantasia di nome Star, che si esprime indeiinterpretando fedelmente il racconto.non è un traduttore universale e per funzionare non può basarsi semplicemente sulla lettura di testi fisici ma ha comunque bisogno di avere in memoria i racconti da ...