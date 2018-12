SPETTACOLO ROCK NELLA CATTEDRALE DI VIENNA Video | ancora bufera sulle scelte del

Preseason NBA : Mykhailiuk eroe dei Lakers - Bucks e Rockets danno SPETTACOLO : Preseason NBA, tante gare per chiudere questa prima fase che ci porta all’inizio della stagione regolare nella prossima settimana Ultima serata di Preseason NBA prima di iniziare a fare sul serio nella prossima settimana. Una serata caratterizzata da diverse gare, una di queste, giocata sul neutro di San Josè, ha visto di fronte nuovamente Lakers e Warriors. I losangeleni stavolta hanno avuto la meglio dei campioni in carica, con un ...

Paola Maugeri - “Rock and Resilienza” dal libro allo SPETTACOLO al Menotti di Milano : "Rock and Resilienza" è lo spettacolo di Paola Maugeri in scena al Teatro Menotti di Milano dal 16 al 21 ottobre. La performance teatrale segue il libro omonimo della stessa autrice pubblicato da Mondadori. La giornalista porterà in scena la sue esperienza di vita con alle spalle oltre 1300 interviste ai grandi personaggi del rock.Continua a leggere