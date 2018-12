Spettacoli Al Teatro Chiari di Cervia in scena la commedia dialettale Par spusès u

Natale e Capodanno a teatro con gli Spettacoli off di Bistagno in palcoscenico : In collaborazione con Quizzy teatro, per chiunque acquisterà il carnet ai tre spettacoli di Stand Up Comedy, Camelot metterà a disposizione uno sconto del 10 % su alcuni prodotti e servizi, come ...

Spettacoli. Al Teatro Chiari di Cervia in scena "Pensaci - Giacomino" con protagonista Leo Gullotta : Mercoledì 28 Novembre 2018 - Cervia Leo Gullotta Il pubblico presente avrà la possibilità di conoscere l'attore Oggi, mercoledì 28 e domani, giovedì 29 novembre, alle ore 21 , al Teatro comunale ...

Spettacoli di innovazione e ricerca con L'Altro Teatro' : Questi gli Spettacoli in programma: Prosa in abbonamento: il 30 novembre 'Pueblo' con Ascanio Celestini; dal 22 al 27 gennaio l'itinerante 'Medea per Strada' di Gianpiero Borgia; l'1 febbraio 'Mi sa ...

L'Altro Teatro - Spettacoli di innovazione e ricerca : Compagnie note e nomi emergenti si alterneranno nei 18 spettacoli in cartellone, dal 30 novembre al 17 maggio. Forti e attuali i temi che verranno affrontati nelle diverse performance, dal sociale al ...

Dal 22 al 24 novembre tre Spettacoli di Saverio La Ruina al Teatro Biblioteca Quarticciolo : ... Ascanio Celestini e Isabella Ferrari, il regista e attore Saverio La Ruina, presenta tre spettacoli: Dissonorata. Un delitto d'onore in Calabria; La Borto; Polvere. Dialogo tra uomo e donna. Il 22 ...

'Le domeniche da favola' - Spettacoli per i bambini e le famiglie al Teatro dei Marsi di Avezzano : Dopo il premiato "Mago dei Numeri" da Enzesberger, e"Metamorfosi Impossibile Infinito" dalle suggestioni di Escher, il Teatro dei Colori torna a portare in scena la poesia della scienza, con l'...

Dopo il grande successo dell'inaugurazione - il 13 novembre 2018 riprendono gli Spettacoli della nuova stagione di Teatro Ragazzi Padova. Il programma di novembre : Tutti gli spettacoli sono programmati all´interno dell´orario scolastico dalle scuole per l´infanzia alle superiori per favorire la partecipazione degli studenti. L'Assessorato alla Cultura del ...

Spettacoli internazionali - ma al teatro tenda va in scena la polemica : Il Gruppo Anteprima porta già al teatro comici di fama nazionale e Spettacoli di qualità. Questa volta per il periodo natalizio il progetto era di guardare oltre, elevare Alessandria a piazza di ...

Cinema Teatro Amiata - cinque Spettacoli aspettando i trent'anni di Fts : E, alla vigilia dei trent'anni dalla nascita della Fondazione Toscana spettacoli - il primo circuito multidisciplinare in Italia che conta 106 spazi in 62 Comuni e si appresta a sdoganare una serie ...

Viterbo-Teatro Caffeina - quindici Spettacoli di prosa tra grandi classici e novità : 'Con oggi è ufficialmente aperta la biglietteria per tutti gli spettacoli in cartellone e per gli abbonamenti, disponibili in formula intera stagione, "Free 10" per dieci spettacoli a scelta e "Free ...

Piccoli spettatori crescono : torna teatro ragazzi con una data in più. Nove Spettacoli : si apre con i burattini - domenica 4 novembre. : Grande attesa anche quest'anno tra i tifernati più Piccoli per la stagione 2018/2019 di teatro ragazzi, la seconda rassegna che il teatro degli Illuminati propone e "che riparte dal successo delle ...

DIAGHILEV - Stagione 2018 - 19 al Teatro van Westerhout di Mola di Bari In cartellone 29 Spettacoli : ... con la regia di Giuseppe Marini e l'interpretazione di Fabio Bussotti, Mauro Conte, Mauro Verrone, affronta il problema dell'omofobia rispolverando un clamoroso fatto di cronaca del '68. E anche La ...

Teatro dell'Unione - Spettacoli per tutta la famiglia : ... secondo un'estetica che sia anche più vicina al loro mondo di giochi. Una sfida questa che accettiamo volentieri, e cioè quella di appassionare i bambini al linguaggio teatrale, formando così il ...

Shakespeare Festival - una settimana di Spettacoli al teatro dell'Olivo : Il 25 ottobre è la volta di "Trash". Dopo il workshop con Chris Nayak e lo spettacolo di danza "They dance Macbeth" è ancora la danza la protagonista del Festival. Ispirato alla Tempesta di ...