Spazio | missione OSIRIS-REx | la sonda orbiterà intorno all’asteroide Bennu per un anno

Spazio - perché è importante la missione Nasa InSIght su Marte : Milano, 27 nov., askanews, - "È arrivato su Marte il lander InSIght della Nasa, che, a differenza di tutti i lander precedenti, non andrà alla ricerca di luoghi dove possa essere scorsa l'acqua o ...

Spazio - perché è importante la missione Nasa InSIght su Marte : Milano, 27 nov., askanews, - 'È arrivato su Marte il lander InSIght della Nasa che, a differenza di tutti i lander precedenti, non andrà alla ricerca di luoghi dove possa essere scorsa l'acqua o ...

Spazio - il capo dell’agenzia spaziale Russa annuncia una missione sulla Luna e scherza : “così scopriremo se gli americani ci sono andati davvero” : Una missione Russa sulla Luna per “verificare” che gli Usa ci siano stati veramente. E’ quanto ha detto Dmitry Rogozin, capo dell’agenzia spaziale Russa Roscosmos, scherzando con il presidente moldavo Igor Dodon, che gli ha chiesto se riteneva che la NASA fosse atterrata realmente sul satellite terrestre. Le cospirazioni sulle missioni Lunari della NASA sono d’altra parte comuni in Russia. Rogozin, ...

Spazio : Fabrizio Sala in missione in Texas per l’evento Nasa “Space Com” : Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala sarà in missione istituzionale a Houston da lunedì 26 novembre a giovedì 29. Obiettivo del viaggio è la visita a ‘Space Com‘, conoscere la realtà della Nasa e valorizzare il ruolo e le potenzialità tecnologiche lombarde nel contesto aerospaziale statunitense. Il vicepresidente avrà modo ...

Spazio - Avio : altra missione di successo per Vega : Ancora un successo per Avio . Il lanciatore Vega , con la sua 13esima missione dalla Base Spaziale di Kourou, nella Guiana francese, ha portato in orbita Mohammed VI " B, un satellite per l'...

Spazio - Avio : successo per 13esima missione lanciatore Vega : Roma, 21 nov., askanews, - Il lanciatore Vega, con la sua 13esima missione dalla base Spaziale di Kourou, nella Guiana francese, ha portato in orbita Mohammed VI-B, un satellite per l'osservazione ...

Google festeggia il messaggio della prima trasmissione radio lanciata nello Spazio : Circondato dalle foreste tropicali di Porto Rico, presso l’Osservatorio di Arecibo, un gruppo di scienziati si è riunito per lanciare un messaggio radio per la prima volta. E’ successo 44 anni fa e l’intenzione era quella leggi di più...

Prima missione privata nello Spazio profondo : l’obiettivo dell’impresa è Encelado - la luna ghiacciata di Saturno : Timida bandierina d’inizio per la Prima missione privata nello Spazio profondo. l’obiettivo dell’impresa è Encelado, la luna ghiacciata di Saturno. Il satellite del “Signore degli anelli” sarebbe entrato nel mirino di un accordo stipulato lo scorso 13 settembre tra la Nasa e l’organizzazione non profit Breakthrough Initiatives fondata dal miliardario russo-israeliano Yuri Milner. Lo scopo del programma è la caccia alla vita. Encelado – ...

Accadde oggi : nel 1968 l’ammaraggio dell’Apollo 7 sulla Terra - l’equipaggio è stato protagonista della prima trasmissione tv dallo Spazio : Apollo 7 fu la prima missione con equipaggio nel programma Apollo ad essere lanciata dopo il tragico incidente dell’Apollo 1. Fu una missione orbitale di undici giorni, il primo lancio con equipaggio del veicolo di lancio Saturn IB, e la prima missione spaziale americana con tre uomini: Walter Schirra, Donn Eisele, Walter Cunningham. Il lancio avvenne da Cape Canaveral l’11 ottobre 1968 alle ore 15.02 in condizioni di vento ...

Spazio - partita missione verso Mercurio : ANSA, - KOUROU, GUYANA FRANCESE,, 20 OTT - E' partita la missione Bepi Colombo diretta a Mercurio, lanciata con un Ariane 5 Eca dalla base europea di Kourou. Organizzata dalle agenzie spaziali di ...

Spazio. Partita missione verso Mercurio : 04.24 E' Partita la missione Bepi Colombo diretta a Mercurio, lanciata con un Ariane 5 Eca dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). Organizzata dalle agenzie spaziali di Europa (ESA) e Giappone (JAXA), con un importante contributo italiano, la missione ha il compito di scoprire i segreti del pianeta più vicino al sole. "E' una delle missioni di esplorazione interplanetaria più ambiziose mai programmate dall'ESA.Si compone di 2 sonde ...

Spazio - conto alla rovescia per Bepi Colombo : missione Mercurio : Prossima tappa Mercurio, il pianeta degli estremi. E’ tutto pronto alla base spaziale di Kourou nella Guiana francese per la missione BepiColombo che stanotte sarà lanciata alla volta di Mercurio. Il lancio è al momento confermato alle 3,45 ora italiana del 20 ottobre, a bordo del vettore Ariane V. Dopo la Nasa con le missioni Mariner 10 e Messenger, ora sono l’Europa con l’Esa ed il Giappone con la Jaxa a voler esplorare il ...

Spazio : pronta al lancio missione europea ‘Bepi Colombo’ : E’ pronta al lancio la prima missione europea in collaborazione con l’agenzia spaziale giapponese Jaxa e chiamata ‘Bepi Colombo’ in onore del matematico italiano Giuseppe (Bepi) Colombo (1920-1984), le cui ricerche sulla rotazione di Mercurio hanno aperto la strada all’esplorazione del pianeta piu’ piccolo del Sistema Solare e il piu’ vicino al Sole. Il lancio avverra’ dalla base di Kourou alle ...

Spazio - Galileo : l’ESA sceglie Thales Alenia Space per la fase operativa della Missione di Terra e le Infrastrutture di Sicurezza : Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che agisce per conto della ComMissione Europea (CE) e l’Agenzia Europea GNSS (GSA), per lo sviluppo e il dispiegamento della prossima versione del segmento di Terra della Missione Galileo (GMS) e l’infrastruttura di Sicurezza (GSF), congiuntamente note come WP2X. Questo contratto del valore di circa 324 ...