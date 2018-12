Spazio | il lancio della Soyuz Ms-11 visto da Gerst sulla Iss

Spazio : tutto pronto per il lancio della Soyuz dalla base russa di Baikonur [GALLERY] : 1/20 AFP/LaPresse ...

Spazio : il 3 dicembre il primo lancio di astronauti verso la ISS dopo l’incidente dell’11 ottobre : Lunedì 3 dicembre gli astronauti torneranno a volare sulla Soyuz, sarà il primo lancio dopo l’incidente dell’11 ottobre, che aveva costretto i due uomini a bordo a un atterraggio di emergenza. Il lancio è previsto alle 12:31 ora italiano dalla base di Baikonur, in Kazakhstan: a bordo della capsula saranno presenti Anne McClain della NASA, David Saint-Jacques della CSA e il Oleg Kononenko di Roscosmos. L’arrivo dei tre membri ...

Spazio : annunciata la data del lancio di Cheops e di un satellite Cosmo-Skymed - saranno compagni di viaggio : Cheops e uno dei quattro satelliti della costellazione Cosmo-Skymed di seconda generazione, saranno compagni di viaggio per la prima parte della loro missione. Il lancio – si legge nel comunicato Esa – verrà effettuato in un periodo compreso tra il 15 ottobre e il 14 novembre 2019 dallo Spazioporto europeo di Kourou in Guyana Francese. I due satelliti – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – verranno posizionati all’interno del ...

Spazio - il lancio della Progress Ms-10 visto dall'ISS : Milano, askanews, - Lo spettacolare video in time-lapse, realizzato dal forum italiano di appassionati di Spazio, AstronautiCAST, mostra il lancio della navetta cargo russa Progress Ms-10 visto ...

Spazio : rinviato il lancio del satellite ESEO : rinviato a data da destinarsi il lancio del satellite ESEO, originariamente in programma per oggi: il rinvio è stato annunciato da SpaceX, che intende effettuare ulteriori verifiche sul suo vettore Spaceflight SSO-A – SmallSat Express che ha il compito di trasportare in orbita il satellite. L'articolo Spazio: rinviato il lancio del satellite ESEO sembra essere il primo su Meteo Web.

Spazio - un lancio dietro l'altro : verso la Iss anche la Cygnus : Wallops Island, askanews, - Un successo spaziale dietro l'altro. A sole poche ore dal lancio della navetta cargo russa Progress da Baikonur, in Kazakhstan, è stata lanciata anche la capsula cargo ...

Spazio - rituali pre-lancio per la partenza della Expedition 58-59 : Milano, askanews, - Con i consueti rituali pre-lancio da parte dell'equipaggio dell'Expedition 58/59, composto dal cosmonauta russo Oleg Kononenko, di Roscosmos al suo quarto volo, dall'astronauta ...

Spazio - record di SpaceX : completato il 18esimo lancio del 2018 : Cape Canaveral, askanews, - L'azienda spaziale privata americana SpaceX ha conseguito un nuovo record, il 18esimo lancio dell'anno sui 22 in programma entro la fine di dicembre 2018. Il razzo Falcon 9 ...

Spazio : oggi il primo lancio del vettore Soyuz verso la ISS dopo l’incidente dell’11 ottobre : oggi il primo lancio del vettore Soyuz dopo l’incidente dell’11 ottobre: trasporta il cargo Progress con un carico di rifornimenti per la Stazione Spaziale Internazionale. Il decollo è in programma dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, alle 19:14 ora italiana. “Il Flight Control Center di Tsoup ha completato i lavori previsti per il lancio del cargo Progress MS-10. Il lancio del vettore Soyuz-FG è previsto per le 18:14 ...

Spazio : tra pochi giorni il lancio di ESEO - il primo satellite interamente creato da studenti universitari europei : ESEO (European Student Earth Orbiter) verrà lanciato in volo nell’orbita terrestre dalla California il 19 novembre 2018. Si tratta di una missione micro-satellitare sviluppata, integrata e testata dagli studenti di diverse università europee, tra cui l’Università di Bologna. Gli esperimenti condotti a bordo dell’ESEO includeranno scattare foto della Terra, misurare i livelli di radiazione e testare tecnologie che potranno essere utilizzate per ...

Spazio - Russia : nel 2022 il lancio di 4 satelliti in grado di monitorare l’inquinamento ambientale e le emergenze naturali : L’agenzia spaziale russa Roscosmos intende lanciare in orbita 2 satelliti di rilevamento terrestre remoto Resur-P nel 2020 e nel 2021, e 4 satelliti Resurs-PM tra il 2022 e il 2025: lo riporta Ria Novosti. In particolare, i Resurs-P possono fotografare oggetti nello Spazio da una distanza di 400-500 km. I satelliti di nuova generazione Resurs-PM, invece, possono creare e aggiornare mappe tipografiche, monitorare l’inquinamento ...

Spazio : pronto al lancio MetOp-C - satellite meteorologico europeo : Kourou, askanews, - È pronto al lancio il satellite meteorologico in orbita polare MetOp-C, terzo del programma nato in collaborazione tra Eumetsat, European Organisation for the Exploitation of ...

Spazio : il 6 novembre il lancio di MetOp-C - il satellite meteorologico europeo per previsioni più precise : Il 6 novembre è in programma il lancio del terzo satellite meteorologico in orbita polare, MetOp-C. Nelle prime ore di mercoledì mattina, MetOp-C di Eumesat – l’ultimo della attuale serie di satelliti in orbita polare per la meteorologia – sarà lanciato dalla base di lancio europea di Kourou, nella Guyana francese. La serie dei satelliti MetOp ha l’impatto maggiore sull’accuratezza delle previsioni del tempo. Eumetsat ospita ...