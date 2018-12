Spataro | Di Pietro | “Salvini va indagato per violazione segreto ufficio e mandato a casa

ilfattoquotidiano

: Salvini punge ancora Spataro: 'Altri arresti, nessuno attacca?' daje @matteosalvinimi daje,anche Di Pietro (quello… - vincenzocacace4 : Salvini punge ancora Spataro: 'Altri arresti, nessuno attacca?' daje @matteosalvinimi daje,anche Di Pietro (quello… - alexchri1 : RT @angelo_ra_: Antonio Di Pietro, la ridicola accusa a Matteo Salvini: 'Va indagato per violazione di segreto d'ufficio' Ormai siamo sl r… - marcolilliblog : Di Pietro sta con Spataro -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) “Caso-Salvini? Quello che è successo è grave. Non è uno scontro tra parti, è una volgarità che una persona può dire al bar ma non un ministro nell’esercizio delle sue funzioni. E solo per questo aspetto Salvini dovrebbe andare a“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dall’ex magistrato Antonio Di, che spiega: “Quanto accaduto ieri è un fatto non solo politico, ma anche di sgarbo istituzionale commesso addirittura da un ministro dell’Interno nei confronti di un procuratore della Repubblica. Il problema più grave è che c’era una operazione in corso con un rischio per le persone che la stavano conducendo e con l’ulteriore rischio che potesse essere compromessa” – continua – “Il ministro dell’Interno è un pubblico ufficiale, ...