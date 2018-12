Spataro contro Salvini | ' Tweet danneggiano inchieste' Ministro ribadisce | ' Sollevato un

Il procuratore Spataro contro i tweet di SalviniIl ministro sbotta : "Faccia il pensionato" : Al centro del contendere un tweet di Salvini su un'operazione di polizia. l procuratore capo di Torino, Spataro: "Ci si augura che per il futuro il ministro eviti comunicazioni simili, potrebbe compromettere le indagini". Ma il leghista attacca il magistrato: "Ho ringraziato le forze dell'ordine dopo essere stato informato dal capo della polizia"

Ira di Salvini contro Spataro : "Vada a fare il pensionato" : Durissima replica di Salvini al procuratore capo di Torino, Armando Sparato: "Basta parole a sproposito. Inaccettabile dire - dichiara Salvini - che il ministro dell’Interno possa danneggiare indagini e compromettere arresti. Qualcuno farebbe meglio a pensare prima di aprire bocca. Se il Procuratore Capo a Torino è stanco, si ritiri dal lavoro: a Spataro auguro un futuro serenissimo da pensionato. Se il capo della ...

Armando Spataro contro Matteo Salvini : "Il suo tweet sul fermo di 15 nigeriani compromette l'operazione" : Il tweet con cui Matteo Salvini ha annunciato che a Torino la polizia ha fermato "15 mafiosi nigeriani" ha fatto sorgere "rischi di danni al buon esito dell'operazione che è tutt'ora in corso". A scriverlo è Armando Spataro, procuratore capo a Torino, in un comunicato stampa.Il giudice aggiunge: "Ci si augura che per il futuro il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili" o quantomeno "voglia informarsi sulla tempistica al ...

Spataro ancora contro Salvini : "Sbagliato sbarazzarsi dei migranti" : 'Il decreto sicurezza del governo ha aspetti di incostituzionalità sottolineati dalle organizzazioni umanitarie. E la logica non può essere quella di sbarazzarci di persone che fuggono dai loro Paesi ...

Spataro - procuratore di Torino - contro la Francia per uno sconfinamento della gendarmerie : La procura ha emesso un ordine di investigazione europeo che riguarda l'episodio del 2 agosto, quando agenti francesi armati, hanno perquisito due italiani al Monginevro. Il pm indaga contro ignoti ...

Dl Sicurezza - Spataro : “Ci sono profili di incostituzionalità”. Su Claviere : “Furono gendarmi a controllare i due italiani” : Ci sono “aspetti di incostituzionalità“. È il giudizio sul decreto Sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri del procuratore di Torino, Armando Spataro, che ha parlato a margine della conferenza stampa a Palazzo di Giustizia dove ha presentato il protocollo d’intesa con la cooperativa sociale ‘Isola di Ariel’ per impegnare una decina di richiedenti asilo in attività di volontariato negli uffici della Procura. Spataro ...