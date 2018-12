Sofan è online! Nasce l’Airbnb dei tifosi

calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Non sai dove guardare il prossimo match della tua squadra del cuore? I pub sono troppo costosi e spesso affollati? Sei nuovo in città e non conosci ancora altri supporter del tuo team? Niente paura! Da oggi potrai contare su, la prima startup che consente di condividere il proprio salotto di casa per vedere eventi sportivi in compagnia di altri. Grazie agli appassionati in possesso di un abbonamento pay-TV o a piattaforme di streaming, possono registrarsi come Host e creare degli eventi a cui gli ospiti potranno iscriversi. Gli utenti avranno la possibilità di conoscere nuovi amici econ cui condividere la propria passione, e gli Host potranno anche recuperare il costo del proprio abbonamento. Infatti, il tifoso ospitato gli riconoscerà una piccola fee per ringraziarlo dell’ospitalità. L’idea è di tre giovani ragazzi, un milanese e due palermitani, che ...