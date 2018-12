Snowboard | a Cervinia recupero Montafon

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018-2019 : cancellate le gare di Montafon - poca neve in Austria. La stagione inizia a Cervinia : Salta la gara di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross: l’appuntamento inaugurale era previsto a Montafon (Austria) da martedì 12 dicembre ma l’assenza di neve ha costretto la Federazione Internazionale a cancellare la prova. Dunque la stagione inizierà il 20-21 dicembre quando gli atleti saranno impegnati a Cervinia, sperando che le condizioni meteo siano favorevoli in Italia. Michela Moioli avrà così a ...

Snowboardcross - Italia in raduno a Cervinia. Tutti gli azzurri convocati - c’è Michela Moioli : L’Italia dello Snowboardcross vola sulle nevi di Cervinia per un raduno che comincerà domenica 11 novembre, il DT Cesare Pisoni ha convocato Tutti gli atleti di Coppa del Mondo e Coppa Europa per preparare al meglio la stagione che comincerà il 15 dicembre con la tappa di Montafon (Austria). Ci sarà anche Michela Moioli che è tornata alla grande dopo l’operazione, la Campionessa Olimpica sarà protagonista insieme a tutte le compagne ...