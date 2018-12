Slow Food | “suolo sano per un cibo sano” | esempi virtuosi per tutelarlo

COP24 - Slow Food : “Basta con le false promesse - vogliamo fatti” : È iniziata la conferenza mondiale sul clima organizzata dalle Nazioni Unite (COP24) a Katowice, in Polonia. Il tema di quest’anno è “Changing Together”, e “sarebbe davvero tempo di cambiare passo e dare finalmente un forte segnale“, riporta una nota di Slow Food. “La segretaria esecutiva della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) Patricia Espinosa, parla di una «Parigi 2.0». Speriamo sia ...

In quali Osterie d’ Italia per il 2019 troveremo le chiocchiole Slow Food ? : Le indicazioni che una guida può dare sono sempre molto affascinanti rispetto una ricerca veloce su internet. Il lavoro che viene svolto prima, nella fase della preparazione, della scelta e dello studio dei posti da proporre e da inserire nelle numerose pagine del paccuto volume è quello che da anni fa Slow Food , proponendo nella fedele compagna di viaggio, un elenco delle migliori Osterie d’ Italia, che anche per quanto riguarda ...

Slow Food Italia : «Decreto Genova - la norma sui fanghi mette a rischio la tutela del suolo» : «Lo spargimento di fanghi industriali sui terreni agricoli non ha nessun fondamento né nella tradizione agricola, né nella cultura rurale. Slow Food da anni lavora affinché le pratiche agroecologiche si diffondano sempre più capillarmente e pertanto auspica che il governo possa a breve intervenire per disciplinare la materia ponendo rimedio a quanto introdotto in maniera impropria nel “decreto Genova”»: così Giuseppe Orefice, a nome del comitato ...

Ambiente : Slow Food - cibi sostenibili amici del clima : Gli alimenti sostenibili, prodotti con più attenzione all’Ambiente e al consumo di risorse, fanno anche bene al clima e tagliano la CO2. Lo rileva uno studio realizzato da Slow Food in collaborazione con Indaco2 (spin off dell’Università di Siena) che ha analizzato l’impatto di una dieta ‘green’ confrontandolo con una non sostenibile. Lo studio ha preso in considerazione anche l’impatto di singoli alimenti, dalle mele al latte, ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione : parte la sfida di Slow Food - cambiare il mondo a partire dal cibo : «Dal 16 ottobre, per una settimana, invitiamo tutti a fare la propria parte e a impegnarsi per eliminare la carne, ridurre gli sprechi e prediligere cibi locali. Questa la sfida che Slow Food lancia all’interno della campagna internazionale Food for Change, per sottolineare il legame tra cibo e cambiamento climatico», racconta Carlo Petrini, presidente di Slow Food. Mai come adesso è urgente che tutti facciamo la nostra parte per arrestare un ...

