Siracusa | Eligia Ardita incinta di otto mesi uccisa dal marito | oggi l' ergastolo Video

: Secondo i giudici ha ammazzato la moglie, incinta di 8 mesi, e 20 giorni dopo ha regalato questa torta al suocero.… - carmeloabbate : Secondo i giudici ha ammazzato la moglie, incinta di 8 mesi, e 20 giorni dopo ha regalato questa torta al suocero.… - FloraPiachica : RT @carmeloabbate: Secondo i giudici ha ammazzato la moglie, incinta di 8 mesi, e 20 giorni dopo ha regalato questa torta al suocero. Per s… - lodevodire : RT @wonder_ste: Ergastolo per il marito omicida - articolo - TGR Sicilia FINALMENTE QUESTA GRANDISSIMA MERDA DI UOMO HA AVUTO L’ERGASTOLO,… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Carcere a vita.aveva 35 anni ed era all'ottavo mese di gravidanza quando il 19 gennaio del 2015 è statanell'abitazione coniugale di via Calatabiano adalChristian Leonardi di 43 anni. Solo dopoè affiorata la tremenda verità: lui ha fatto di tutto per far credere che la colpa fosse stata dei medici.alle 17, al termine del processo di primo grado durato quasi tre anni, la Corte d'Assise del Tribunale diha pronunciato la sentenza di condanna dell'imputato al massimo della pena, l', accogliendo le richieste dell'accusa. Come già alle ultime udienze, l'imputato non era presente in aula al momento della sentenza....