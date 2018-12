Silvia Schwarzer | «Bulgari | operazione restyling»

vanityfair

Silvia Schwarzer (Bulgari) : mi sono ispirata a Portaluppi e Gio Ponti per coniugare reminiscenze di Roma con l'i…

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Il nuovoStore di via Montenapoleone a MilanoIl nuovoStore di via Montenapoleone a MilanoIl nuovoStore di via Montenapoleone a MilanoIl nuovoStore di via Montenapoleone a MilanoDa qualche giornoha riaperto al pubblico la boutique milanese di via Montenapoleone 2, completamente rinnovata dopo un’accurata ristrutturazione. Sviluppato su una superficie complessiva di 280 metri quadrati, il super negozio è stato rivisitato secondo i canoni estetici della maison romana, in equilibrio tra innovazione e tradizione.Pur conservando il tratto stilistico che accomuna tutte le boutiquedel mondo, lo spazio di via Montenapoleone è unico al mondo: si distingue infatti per i rimandi ai grandi nomi del design e dell’architettura milanese degli anni ’30, la golden age italiana del design, primo fra tutti l’architetto Piero Portaluppi, gli ...