Si ferma per aiutare | muore pompiere-eroe

Il vigile del fuoco morto nell'esplosione del distributore a Rieti era diretto a Roma - si era fermato per aiutare : Il vigile del fuoco morto nell'esplosione al distributore nel reatino non era nella squadra di soccorsi giunta sul posto. Stefano Colasanti, questo il nome della vittima, era in servizio ma diretto a Roma e si è fermato quando ha visto l'incendio e per aiutare le persone coinvolte. Con ogni probabilità è stato investito dalla seconda deflagrazione ed è morto.Sono 17, secondo fonti del 118, le persone ferite e 2 quelle ...

Marisa Papen nuda in piazza San Pietro/ La modella fermata e denunciata per atti osceni in luogo pubblico - IlSussidiario.net : Marisa Papen posa nuda in piazza San Pietro. La modella fermata e denunciata dalle autorità per atti osceni in luogo pubblico

Narcos Messico rinnovata per una seconda stagione - la conferma di Netflix in un video speciale : La decisione era nell'aria ed è arrivata a poco più di due settimane dal debutto: Narcos Messico rinnovata per una seconda stagione da Netflix tornerà presto sulla piattaforma con nuovi episodi inediti. L'annuncio di Narcos Messico rinnovata per una seconda stagione è arrivato con un video speciale, che cita le migliori recensioni della nuova serie prequel di Narcos per dimostrare quanto sia stata apprezzata pur a fronte della scelta di ...

Serie A Roma - Pellegrini si ferma ancora. Recuperato Fazio : Roma - Non cessano le noie muscolari in casa Roma : l'ultimo a fermarsi è Lorenzo Pellegrini . Il centrocampista era tornato proprio oggi ad allenarsi a Trigoria col resto del gruppo dopo avere ...

Roma - il punto dall’infermeria : si ferma ancora Pellegrini - Fazio verso il recupero : Roma, Fazio e Pellegrini sono presenti nel bollettino medico di giornata in casa giallorossa: Di Francesco analizza la situazione in vista del weekend La Roma si appresta a ripartire dopo il pareggio contro l’Inter, ma dovrà farlo ancora con qualche problema relativo agli infortuni. Lorenzo Pellegrini è stato infatti costretto a fermarsi nuovamente a causa di una ricaduta dopo l’infortunio al flessore della coscia destra dei ...

Crescent - De Luca trova i colpevoli : soprintendenza e ‘finti ambientalisti’ fermano le grandi opere : “Un progetto bellissimo, lo hanno capitozzato: prevedeva sulla superficie dell’edificio delle cornici, non puoi tagliare una linea rette in superficie. E’ come una camicia senza il collo. Una vergogna dal punto di vista estetico e del rispetto della qualità di un progettista. Questo è il meccanismo utilizzato anche dalla sottocultura grillina”. Vincenzo De Luca interviene al congresso organizzato dall’Ance/Aies e dalla Camera amministrativa. Il ...

Salvini vuole fermare Sophia "Nuove regole per gli sbarchi" : Matteo Salvini ha le idee chiare: scelta di trasparenza sul Global Compact e stop alla missione Sophia senza una modifica sulle regole. Il vicepremier intervenendo in audizione al Comitato Schengen ...

'L'amica geniale' conferma il successo con oltre il 30 per cento di share : L'amica geniale conferma il successo degli ascolti: il secondo appuntamento in prima serata su Rai1 - con il terzo e quarto episodio 'Le metamorfosi' e 'La smarginatura' - è stato visto da sette ...

Parma - guai dall’infermeria : si ferma Gervinho - possibile lesione ai legamenti per Grassi : Gervinho e Grassi non fanno dormire sonni tranquilli al tecnico del Parma D’Aversa, infortunio grave per il centrocampista guai dall’infermeria per il Parma ed il suo tecnico D’Aversa. Arriva notizie non certo confortanti dal comunicato stampa del club parmigiano, che annuncia l’ennesimo stop di Gervinho ed anche la possibile lesione ai legamenti di Grassi: “Gervinho è stato sottoposto a esami strumentali che hanno ...

Si ferma per andare al bagno e non trova più l'auto : era caduta in un burrone : Un uomo di 52 anni ha denunciato il furto della sua vettura, scomparsa durante una sosta in una stazione di servizio. Dopo...

Atletica - la IAAF conferma l’espulsione della Russia per doping di Stato : lo stop continua : La IAAF ha confermato lo stop alla Russia. La Federazione Internazionale di Atletica Leggera ha deciso di ribadire la sospensione della Nazionale che si protrae da tre anni (lo scandalo doping di Stato esplose pochi mesi prima delle Olimpiadi di Rio 2016). Dunque gli atleti con passaporto russo potranno gareggiare a titolo personale (sotto la sigla ANA) solo se rispetteranno i parametri imposti dalla IAAF e, come sempre, in caso di vittoria non ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Alessandro Miressi per confermare lo status di big anche nella poco amata vasca corta : Il conto alla rovescia sta per scadere. nella vasca (corta) di Hangzhou (Cina) ci apprestiamo a vivere sei giorni di grande Nuoto. I Mondiali 2018 nella piscina da 25 metri asiatica saranno l’atto conclusivo di un 2018 che per l’Italia è stato quello della svolta o, per meglio dire, del ricambio generazionale. Il Bel Paese, animato spesso e volentieri da due o tre atleti, ha ricevuto finalmente grande impulso dalle cosiddette seconde ...