Champions : Shakhtar -Lione si gioca a Kiev : ANSA, - ROMA, 5 DIC - La sfida valida per la 6/a e ultima giornata del Girone F della Champions League, fra Shakhtar Donetsk e i francesi del Lione, in programma mercoledì 12 alle 21, si giocherà a ...

Champions : Shakhtar -Lione si gioca a Kiev : ANSA, - ROMA, 5 DIC - La sfida valida per la 6/a e ultima giornata del Girone F della Champions League, fra Shakhtar Donetsk e i francesi del Lione, in programma mercoledì 12 alle 21, si giocherà a ...

Risultati Champions League 5ª giornata – Pari e spettacolo fra Lione e City : manita Bayern - ok United e Shakhtar : Pareggio per 2-2 fra Lione e Manchester City, il Bayern ne fa 5 al Benfica, vittoria di misura del Manchester United: Risultati Champions League 5ª giornata Grande spettacolo e solita pioggia di gol in giro per l’Europa nel martedì di Champions League. Risultati sorprendenti e primi verdetti in ottica ottavi di finale nel 5° turno della fase a gironi della massima competizione europea per club. Di scena due italiane, Juventus e Roma, ...