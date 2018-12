Sgarbi va in pensione senza aver mai lavorato, lui stesso esclama: “E’ Incredibile ma legale”

blogitalia.news

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Vittoriodice che è una cosama sottolinea che è tutto legale, andrà inmai. “L’uomo che è andato inlavorare un giorno”. L’uomo in questione è Vittorio, deputato della Repubblica italiana e sindaco di Sutri (Viterbo), immortalato così da Panorama che gli dedica una lunga intervista. Il suo è un caso previdenziale sui generis, visto che va inda funzionario dei Beni culturali con 51 anni di contributi, in gran parte solo figurativi. Perchéè in aspettativa dal 1985. “Ero sempre in aspettativa gratuita, non mi pagavano”, precisa. Tutto in regola quindi, ma pure lui ammette: “In effetti è. Primo: non l’ho chiesto, me l’hanno comunicato. Secondo: vado incon la legge Fornero, ovvero le regole più severe per limite anagrafico“.Facciamo due conti:ha 66 anni, è nato nel ...