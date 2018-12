Sgarbi | in aspettativa dal 1985 | va in pensione | ' Non l' ho chiesto io | regola democratica'

Blastingnews

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Vittorionon ha certo bisogno di presentazioni. Il suo successo è dovuto all'essere diventato un personaggio televisivo che ha provato a spiegare l'arte agli italiani. Il suo sbarco in politica è diventato, inoltre, l'occasione per portare in Parlamento molte delle sue battaglie. Sono spesso toni molto forti i suoi, soprattutto quando c'è da bacchettare Luigi Di Maio ed il Movimento Cinque Stelle. E si sa quanto i grillini tengano al tema delle pensioni, argomento che oggi riguarda ancheche ottiene il lasciapassare per congedarsi dal lavoro, secondo qualcuno, senza aver praticamente mai lavorato un giorno, sebbene occorra precisare che la suaultra trentennale non sia stata in alcun modo pagata dall'ente pubblico nel quale era assunto. A raccontare la vicenda è stato il settimanale Panorama, ripreso da diversi quotidiani tra cui Il Fatto Quotidiano....