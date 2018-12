Senza dolore partorirai e grazie all’utero di una donna deceduta

wired

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) È il settembre 2016. Unadi 32 anni, affetta dalla sindrome di Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, viene sottoposta a un trapianto di utero all’Hospital das Clínicas in Brasile. L’intervento e il post operatorio vanno bene e dopo 7 mesi viene trasferito un embrione – laaveva 8 blastocisti crioconservate. Il 15 dicembre dello scorso anno, a 36 settimane di gestazione, nasce una bambina. Durante il parto viene rimosso anche l’utero in modo da sospendere la terapia immunosoppressiva, necessaria per evitare il rigetto.Fin qui niente che non fosse stato già fatto, sebbene poche volte. La prima volta in Svezia nel 2013, un anno fa negli Stati Uniti. Però stavolta la donatrice, diversamente dalle altre, era morta. Tecnicamente questo intervento è un altro passo in un dominio in continua evoluzione: le tecniche riproduttive. Dal quel 1978, anno in cui nasce Louise Brown, la ...