Segregata dieci anni e costretta a crescere i figli degli abusi | l’inferno di Mariana

Lamezia Terme - Segregata e violentata per dieci anni : “Il mio capo mi spaccò la testa col martello" : A “Pomeriggio Cinque”, l’intervista esclusiva a Mariana, che ora vive in una casa famiglia con i due figli, nati dalle violenze sessuali

