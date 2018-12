Sclerosi multipla | malattia cronica che colpisce le giovani donne

"Una persona su tre con Sclerosi multipla perde il lavoro" : Milano, 4 dic. (AdnKronos Salute) - "Una persona su tre con sclerosi multipla perde il lavoro, una[...]

Salute : “Una persona su tre con Sclerosi multipla perde il lavoro” : “Una persona su tre con sclerosi multipla perde il lavoro, una su due vede fortemente ridimensionato il proprio progetto lavorativo con riduzione per esempio dell’income economico. Alla base c’è anche un problema sociale e culturale. Serve più attenzione a queste problematiche, perché spesso queste persone perdono o lasciano la propria occupazione per banalità risolvibili, come ad esempio la presenza di gradini che impediscono ...

"Una persona su tre con Sclerosi multipla perde il lavoro" : Milano, 4 dic., AdnKronos Salute, - "Una persona su tre con sclerosi multipla perde il lavoro, una su due vede fortemente ridimensionato il proprio progetto lavorativo con riduzione per esempio dell'...

Indice di Massa Corporea - qualità della dieta e Sclerosi multipla : I risultati di due ricerche presentati al Congresso dell’ECTRIMS indicherebbero relazioni significative fra qualità della dieta e Indice di Massa Corporea da una parte e, dall’altra, evoluzione del danno e altre variabili caratteristiche della sclerosi multipla. Al Congresso dell’ECTRIMS (European Committee for the Treatment and Research in Multiple sclerosis, in italiano: Comitato Europeo per il Trattamento e la Ricerca nella sclerosi multipla) ...

Epilessia - ictus e Sclerosi multipla a Ragusa : Epilessia e ictus. Sono alcuni argomenti trattati al congresso di neurologia tenutosi a Ragusa,organizzato dal dottore Emanuele Caggia

Novartis : "Ok in Ue a terapia pediatrica Sclerosi multipla" : Roma, 29 nov., AdnKronos Salute, - Novartis ha annunciato oggi che la Commissione europea ha approvato fingolimod per il trattamento di bambini e adolescenti dai 10 ai 17 anni con forme recidivanti-...

Novartis : Ce approva fingolimod contro Sclerosi multipla in bambini : Roma, 29 nov., askanews, - Novartis ha annunciato oggi che la Commissione Europea, CE, ha approvato fingolimod per il trattamento di bambini e adolescenti dai 10 ai 17 anni con forme recidivanti-...

Truffa ai malati di Sclerosi multipla : davanti ai giudici i reatini De Silvestri e il farmacista Domenico Petrini : di Corso Viola RIETI - Per la procura si tratta di una maxi Truffa. Nella rete del gruppo erano finite decine di malati di sclerosi multipla, tutti disposti a pagare cifre dai 1.500 ai 4.000 euro pur ...

Sclerosi multipla : commento allo studio canadese sulla CCSVI di Zamboni : E’ stato pubblicato sul sito della prestigiosa rivista scientifica Neurology un commento ad uno studio canadese intitolato “Reader response: Safety and efficacy of venoplasty in MS: A randomized, double-blind, sham-controlled, phase II trial” (Risposta dei lettori: sicurezza ed efficacia dell’angioplastica nella SM: uno studio di fase II randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo). Secondo alcuni ricercatori canadesi ed ...

Adele Ravagnani/ L'ex campionessa di judo : 'La mia Sclerosi multipla...' - Le Ragazze - - IlSussidiario.net : Adele Ravagnani è una delle protagoniste della nuova puntata de 'Le Ragazze', il nuovo format condotto da Gloria Guida su Rai3

Linfociti T mirati contro il virus di Epstein-Barr nel trattamento delle forme progressive di Sclerosi multipla : Un gruppo di ricercatori australiani ha eseguito una valutazione pilota dell’efficacia della somministrazione di Linfociti T mirati contro il virus di Epstein-Barr in persone con forme progressive di sclerosi multipla. La terapia è stata ben tollerata e si sono osservati miglioramenti clinici. Da tempo al virus di Epstein-Barr è stato attribuito un ruolo nei meccanismi di sviluppo della sclerosi multipla e, in particolare, si ipotizza che ...

Adele Ravagnani/ L'ex campionessa di judo : 'La mia Sclerosi multipla...' - Le Ragazze - - IlSussidiario.net : Adele Ravagnani è una delle protagoniste della nuova puntata de 'Le Ragazze', il nuovo format condotto da Gloria Guida su Rai3

Sclerosi multipla : a Napoli il Policlinico Federico II premiato per la qualità della sua offerta : La Sclerosi multipla colpisce oltre 1 milione di persone in tutto il mondo, di cui 450.000 nella sola Europa. Si tratta del disturbo neurologico cronico più diffuso tra i giovani adulti. Si sviluppa ...

Sclerosi multipla e parkinson - la Neuromed vicina ai suoi pazienti : Un paziente su 4 ha meno di 50 anni e il 10% ha meno di 40 anni, questo soprattutto perché oggi la scienza è in grado di porre una diagnosi ai primi sintomi, quando la malattia è ancora in fase molto ...